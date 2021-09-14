蕭美琴美國ALEC演說博滿堂彩 前外交官感觸深：3點特別感動

駐美大使蕭美琴日前受邀至「全美議會交流理事會」（ALEC）演講。（擷取自ALEC YouTube頻道）

2021/09/14 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕駐美大使蕭美琴日前受邀至「全美議會交流理事會」（ALEC）演講，在演說間，蕭不斷強調台美互惠的合作關係，讓台下頻響掌聲，民進黨今日在臉書公布影片，前外交官劉仕傑表示，他看完完整影片後，感觸很深，並提到蕭美琴演講中有三點讓他特別感動。

劉仕傑今日在臉書PO文表示，ALEC基本上是全美各州州議員組成的跨黨派組織，州議員是非常地方的，但全美各州州議員的地方政務，向來是駐美各辦事處的工作重點。每一年，駐美外交人員都會進洽州議會通過友我決議案，內容不外乎支持台灣參與國際組織、推動台美雙邊經貿及教育交流等。

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劉仕傑指出，蕭美琴演說中，有三點讓他很感動，第一，「言必稱Taiwam」，如果可以，他希望全部的大使、代表在演講時，盡可能都只用Taiwan自稱。第二、蕭美琴稱「中國生氣門檻很低」，連台灣選手在奧運擊敗中國選手，中國都會生氣，「全美各州的議員聽著，心中何嘗不明白？」

劉仕傑指出，第三，蕭美琴說，如果美國社會質疑孔子學院，那台灣絕對是最好學中文的選項。在台灣，美國學生在推特上要推什麼都可以，不會因為一則推文就去坐牢。劉仕傑表示，台灣的言論自由，台灣使用社群媒體的自由，台灣在民主及人權的價值高地，「這些都是我們跟中國之間天高地遠的差距所在」。

劉仕傑說，他不是執政黨的一員，但在外交上，他言所當言，該批評的會批評，但該捍衛的，也會捍衛。「尤其是談到台灣的民主價值時，我向來認為，這是台灣社會的最大公約數，理應不分朝野」。

他表示，如果藍營人士眼睛老是只盯著中南海的鼻孔，卻不願走到國際看看這個世界，甚至三不五時做些送花籃給駐外代表的無聊舉動，那永遠不會得到多數台灣人民的支持。「貨出去，人進來」，不如「飛彈撤下來」。台灣人民，要的就是那麼簡單而已。

「國民黨黨主席候選人們，別老是看著中南海。台灣，才是我們的家。」

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