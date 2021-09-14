雙橡園餐桌「三色豆」引注目 外交部：正好是立陶宛國旗色

駐美代表蕭美琴昨天在雙橡園接待到華府的立陶宛國會外交委員會主席，其中三色豆牛排料理引起熱議。（外交部臉書、路透，本報合成）

2021/09/14 14:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕駐美代表蕭美琴昨天在雙橡園接待到華府的立陶宛國會外交委員會主席帕維利奧尼斯（Žygimantas Pavilionis）一行人，為展現台灣特色，蕭美琴特別請雙橡園主廚準備台式夜市牛排、珍珠奶茶和剉冰等美食。夜市牛排不但用牛形狀的鐵板，也佐以三色豆、螺旋麵，原汁原味呈現。照片曝光引起網友熱議，尤其是三色豆，外交部幽默回應︰「立陶宛國旗就是這三個顏色喔！」

我國與立陶宛將互相設立代表處，引發中方跳腳，立陶宛不為所動，重申與台灣深化關係的堅定立場，令人感動。駐美代表蕭美琴13日在華盛頓接見立陶宛國會外交委員會主席帕維利奧尼斯（Zygimantas Pavilionis）訪團一行人。

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蕭美琴昨晚透過臉書分享與她和訪團成員的合影，她表示，很榮幸能在駐美代表處的「雙橡園」接待立陶宛友人，「席間特別感謝立陶宛政府與人民慷慨捐贈疫苗，並彼此分享台灣與立陶宛各自在歷史上面對強權霸凌打壓、如何爭取自由的經驗。」

蕭美琴透露，宴請帕維利奧尼斯一行人的菜單上有台式夜市牛排，以及珍珠奶茶剉冰，「他們多不曾吃過珍珠，很好奇也很期待有天在立陶宛可以喝到珍珠奶茶！」蕭美琴也說，立陶宛友人們看到駐美代表處人員都戴上「感謝立陶宛」的口罩也相當感動，「共同的自由理念與民主的信念，讓我們友誼更堅實！」

外交部今天透過臉書，與民眾分享雙橡園這次款待外賓特別準備的台灣特色菜，照片曝光吸引網友熱烈討論，夜市牛排不但用牛形狀的鐵板，也佐以三色豆、螺旋麵，原汁原味呈現。網友紛紛留言表示，吃夜市牛排除了三色豆、螺旋麵，一定要搭配奶油小餐包、沒有玉米的玉米濃湯以及味道超淡的紅茶，也有網友表示這個牛肉等級比夜市的好太多了。

外交部說，立陶宛的貴賓們都非常享受，蕭美琴特別感謝立陶宛政府與人民慷慨捐贈疫苗，雙方也分享台灣與立陶宛各自在歷史上面對強權霸凌打壓、如何爭取自由的經驗。

駐美代表蕭美琴昨天在雙橡園接待立陶宛國會外交委員會主席帕維利奧尼斯（Žygimantas Pavilionis）一行人。為展現台灣特色，蕭美琴特別請雙橡園主廚準備台式夜市牛排、珍珠奶茶和剉冰等美食。夜市牛排不但用牛形狀的鐵板，也佐以三色豆、螺旋麵，原汁原味呈現。（擷取自外交部臉書）

駐美代表蕭美琴昨天在雙橡園接待立陶宛國會外交委員會主席帕維利奧尼斯（Žygimantas Pavilionis）一行人。（擷取自蕭美琴臉書）

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