聯合國大會開議 游錫堃天燈留言「祈願台灣入聯」

聯合國大會14日將開議，立法院長游錫堃今到我駐紐約辦事處設置的GiveTaiwanAVoice.com網站，在天燈上許下願望：「盼聯合國呼應美國國會通過之《台北法》，支持台灣有意義參與國際組織！」（圖擷取自網路）

2021/09/14 15:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕聯合國大會14日開議，立法院長游錫堃今到我駐紐約辦事處設置的GiveTaiwanAVoice.com網站，在天燈上許下願望：「盼聯合國呼應美國國會通過之《台北法》，支持台灣有意義參與國際組織！」

游錫堃表示，第76屆聯合國大會於9月14日開議。台灣是全球前25大經濟體之一，在全球疫後復甦及永續重建上有許多實質貢獻。謝謝許多友邦及跨國的國會議員們支持我們並為台灣入聯發聲，但很遺憾的是，台灣今年仍不是聯合國的一員。他並請大家上網留言，支持台灣加入聯合國。

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外交部長吳釗燮則在天燈留言表示，「現在是聯合國開門接納台灣的時刻，共同為所有人打造更永續堅韌的未來。」

外交部指出，駐紐約辦事處配合聯大開議將特別設置「GiveTaiwanAVoice.com」網頁，以天燈冉冉上升為意象，及「聆聽每一份心聲，讓希望升起」（Hope soars when we all listen.）為主題訊息，呼應聯大主題「透過希望打造韌性」（Building resilience through hope），凸顯聯合國應接納台灣在內的所有人共同致力疫後復甦及永續發展。

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