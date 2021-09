聯合國大會開議 游錫堃天燈留言「祈願台灣入聯」

聯合國大會14日將開議,立法院長游錫堃今到我駐紐約辦事處設置的GiveTaiwanAVoice.com網站,在天燈上許下願望:「盼聯合國呼應美國國會通過之《台北法》,支持台灣有意義參與國際組織!」(圖擷取自網路)

2021/09/14 15:04

〔記者鍾麗華/台北報導〕聯合國大會14日開議,立法院長游錫堃今到我駐紐約辦事處設置的GiveTaiwanAVoice.com網站,在天燈上許下願望:「盼聯合國呼應美國國會通過之《台北法》,支持台灣有意義參與國際組織!」

游錫堃表示,第76屆聯合國大會於9月14日開議。台灣是全球前25大經濟體之一,在全球疫後復甦及永續重建上有許多實質貢獻。謝謝許多友邦及跨國的國會議員們支持我們並為台灣入聯發聲,但很遺憾的是,台灣今年仍不是聯合國的一員。他並請大家上網留言,支持台灣加入聯合國。

外交部長吳釗燮則在天燈留言表示,「現在是聯合國開門接納台灣的時刻,共同為所有人打造更永續堅韌的未來。」

外交部指出,駐紐約辦事處配合聯大開議將特別設置「GiveTaiwanAVoice.com」網頁,以天燈冉冉上升為意象,及「聆聽每一份心聲,讓希望升起」(Hope soars when we all listen.)為主題訊息,呼應聯大主題「透過希望打造韌性」(Building resilience through hope),凸顯聯合國應接納台灣在內的所有人共同致力疫後復甦及永續發展。

