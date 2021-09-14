林智堅喊新竹縣市合併 國民黨竹竹苗立委痛批「因人設事」

立法院國民黨團總召費鴻泰（中）、書記長陳玉珍（右三）與國民黨新竹縣市、苗栗縣立委共同召開記者會，批評竹竹苗合併議題「因人設事」。（記者吳書緯攝）

2021/09/14 11:59

〔記者吳書緯／台北報導〕新竹市長林智堅日前提出「大新竹」合併倡議，引發議論。國民黨新竹縣市和苗栗縣立委今齊痛批民進黨在升格議題「因人設事」，呼籲從長計議，2026年較為可行；立院國民黨團總召費鴻泰批評，林智堅的「師傅」、立院民進黨團總召柯建銘幫他想出修法升格的招數；國民黨立委陳超明表示，反對竹竹苗合併，但若合併的新市中心要設在苗栗，才能促進地方等發展。

立法院國民黨團今在立院舉行「地方制度因人設事 民進黨想怎麼併就怎麼併？」記者會，新竹縣國民黨立委林為洲、林思銘與新竹市國民黨立委鄭正鈐以及苗栗縣國民黨立委徐志榮、陳超明全數出席。

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費鴻泰表示，柯建銘提出要修「地方制度法」升格，因人設事、吃像難看，現階段縣市人口達125萬人就能升格為直轄市，為何內政部不幫人口數已經超過的彰化縣升格，若要修「地方制度法」，也應該修「財政收支劃分法」，不然只要有第七都升格為直轄市，六都原有的財源將直接被稀釋。

國民黨團書記長陳玉珍指出，林智堅當了7年市長都沒想到，現在心心念念想著自己未來，才想到要升格，若真的是為了新竹好，應該公開表示不會參選合併後的市長，並呼籲應立即啟動「區域計畫法」、「行政區劃法」、「財政收支劃分法」、「地方制度法」的修法。

鄭正鈐指出，林智堅2017年表示對縣市合併「市府沒有討論」，柯建銘當時也說要從長計議，結果現在突然要趕在2022年完成，充滿因人設事規畫，不去考慮國土規劃、行政區劃問題。

林為洲說，政治絕對不是詐術，民主國家首長只能做兩任有其原因，透過修法連任市長，「這不是詐術，這是什麼？」，林智堅拋出這個議題很好，那就應該從長計議，到2026年是最好時機，包含花東等一起考量，讓台灣成為真正的兩級政府，如同美國聯邦政府與州的關係。

陳超明表示，他是以反對立場質疑竹竹苗合併，因為合併後除了竹南、頭份的科技地區，其他鄉鎮都怕邊緣化，而苗栗縣不是窮，是因為「財政收支劃分法」變成財政困難，苗栗今年上繳250億元，創稅能力不亞於新竹縣市，卻只獲中央111億元補助，而嘉義縣上繳52億元，卻獲131億元補助。

此外，陳超明說，過去縣市合併成直轄市，許多問題沒人發現，如舊台中縣治豐原、台南縣治新營、高雄縣治鳳山，合併以後都沒有成長，因此他說若竹竹苗合併，新的市中心應設在苗栗緊鄰新竹縣市的地區，才能促進發展、縮減城鄉差距。

林思銘說，若合併不能為新竹縣市帶來更多統籌分配款和資源分配，有何意義？如果透過修改法律就能讓新竹縣市升格，嘉義縣市也能合併，國土規劃意義何在？若要合併應把苗栗縣拉進來，打造科技走廊。

徐志榮說，總統蔡英文若同意新竹縣市合併構想，就是「蛇鼠一窩，沆瀣一氣」，而林智堅對於苗栗的看法居然是竹南、頭份歸入新竹市，以南的16鄉鎮歸給台中市，痛批苗栗縣不是被任人宰割，要林不要欺人太甚、吃人夠夠。

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