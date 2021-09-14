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    陸軍、憲兵八輪甲車出籠 驗證中樞防衛戰力

    國軍漢光37號演習第2日，第二作戰區「夜間戰術機動」課目今天凌晨4時在花蓮新城舉行，戰車、裝甲運兵車等24輛車隊分2梯次，利用夜色掩護朝台9線上行駛。（記者王峻祺攝）

    國軍漢光37號演習第2日，第二作戰區「夜間戰術機動」課目今天凌晨4時在花蓮新城舉行，戰車、裝甲運兵車等24輛車隊分2梯次，利用夜色掩護朝台9線上行駛。（記者王峻祺攝）

    2021/09/14 11:26

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕「漢光37號」實兵演習今日進入第2天科目，駐紮我國中樞的憲兵指揮部今日凌晨實施關鍵基礎防護，多輛「雲豹」8輪甲車披著夜色實施「夜間戰術機動」演練，避免重要據點遭敵襲；駐紮淡水的陸軍關渡指揮部昨夜也派雲豹甲車等車輛，挺進淡水河口，為反滲透、反突擊演練做準備。

    國軍「漢光37號」實兵演習今日實施第2天操演，繼昨日實施戰機轉場等「戰力保存」演練後，今日則置重點於兵力機動、關鍵基礎設施防護，演練重點為確保通信機房、港口等重要設施的安全。除了位於花蓮的第二作戰區實施「夜間戰術機動」操演，負責北部安全的第三作戰區今亦實施相關演練。

    憲兵指揮部以位於北市石牌地區電信機房，遭敵軍鎖定試圖奪取、破壞為想定，位於北市大直的憲兵指揮部下轄「雲豹」8輪甲車接獲命令後，今日凌晨起依序在北安路、中山北路等處實施「夜間戰術機動」演練，場面壯觀。

    另外，駐守淡水一帶的第三作戰區陸軍關指部，所屬雲豹甲車等車隊昨日深夜起，也實施「夜間戰術機動」演練，依據前進淡水河畔據點，為反滲透、反突擊演練做準備，模擬阻絕、殲滅自淡水河口進犯的敵軍，確保我政經中樞安全。

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