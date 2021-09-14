中市東南區現任議員3人將交棒給兒女參選 下屆形成「老幹新枝」局面

邱素貞（右）與陳雅惠。（記者蘇金鳳攝）

2021/09/14 11:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離明年市議員改選日近，中市東南區5位現任市議員已展開佈局，民進黨的邱素貞及鄭功進將確定交棒，而何敏誠預計10月宣佈是否交棒，但已放手讓兒子代為跑行程，加上國民黨的李中及羅廷瑋，以5位現任市議員而言，下屆選舉除李中成為最「資深」議員外，其他４位不管要連任還是二代皆是年輕人，就有資深議員嘆道：「這是一個年輕人的世代」；李中則說，是「老幹新枝」的時代。

台中市東南區５位市議員，目前年紀最長是民進黨市議員邱素貞67歲，但是邱素貞早早就決定不選，改由女兒國光里長陳雅惠參選，邱素貞會勘、跑攤就常常帶著陳雅惠，甚至由陳雅惠跨里服務，佈局相當早。

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其次是何敏誠66歲，目前何敏誠開始規劃兒子何昆霖參選，也開始放手讓何昆霖自己跑行程，但是否由兒子參選，何敏誠表示，將於10月公佈。

另外，民進黨市議員鄭功進的年紀是該選區第4資深，今年剛好60歲，已規劃由兒子鄭紹頡參選，鄭紹頡則是以台中市後車頭發展協會理事長身份跑行程及會勘。

國民黨東南區的現任市議員分別是李中及羅廷瑋，李中當選過多屆市議員，雖已是62歲，但是問政犀利，且中氣十足，將會繼續連任；另一位是年僅32歲的羅廷瑋，也會繼續參選。

若以現任的5位市議員來說，3位民進黨籍市議員都交棒給下一代，李中竟成為最資深的市議員，而羅廷瑋竟是第二資深。

此外，要參選下屆東南區市議員還有民進黨、曾在林佳龍任立委時的特別助理翁俊楠。

另外還傳出前市議員林佩涵有意捲土重來，還有前市議員黃錫嘉的女婿歐亨及曾擔任林佳龍市長時的台中市工策會副總幹事的吳文豪都有意參選。

鄭功進（左）與鄭紹頡。（記者蘇金鳳攝）

何敏誠（右）與何昆霖。（記者蘇金鳳攝）

有可能成為東南區最「資深」的市議員李中。（記者蘇金鳳攝）

國民黨市議員羅廷瑋只有32歲，相當年輕。（記者蘇金鳳攝）

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