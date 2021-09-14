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    五倍券》蘇貞昌：數位與紙本都有加碼優惠 大家領券後好好使用

    行政院長蘇貞昌表示，今年五倍券更受歡迎。（資料照）

    行政院長蘇貞昌表示，今年五倍券更受歡迎。（資料照）

    2021/09/14 10:40

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院日前宣布振興五倍券將於10月8日正式領用、上路，行政院長蘇貞昌今天上午表示，去年三倍券的成功，今年五倍券更受歡迎，現在許多商家紛紛加碼，連地方政府也一再推出各種優惠，民眾可依自己的需要以及方便，選擇數位券、紙本券，今年都有各種加碼優惠，希望大家領到券後好好使用，促進經濟。

    為防治非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌今天上午到台北郵件處理中心視察國際郵包檢疫作業，他在受訪時做了以上表示。

    媒體線上提問，網路平台進行民調，54%的民眾要領五倍券的紙本券，29%的民眾願意領數位券，院長對於近三成民眾有意領取數位券是否滿意？

    蘇貞昌表示，三倍券的成功，今年五倍券更受歡迎，現在許多商家紛紛加碼，連地方政府也一再推出各種優惠，民眾可依自己的需要以及方便，選擇數位券、紙本券，今年都有各種加碼優惠，請大家領券後多多使用，讓小店家與小農能因此得到振興。

    蘇貞昌說，我們也希望全國同胞得到各方面的便利，政府用盡方法，就是希望既能防疫，又能顧及生計，讓民眾生活便利，希望大家領到券後好好使用，促進經濟。

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