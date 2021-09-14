大新竹合併案掀討論 鄭運鵬籲黨：大膽從憲政層次討論國土問題

鄭運鵬在臉書貼文闡述對於大新竹合併升格的看法。（資料照）

2021/09/14 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長林智堅日前提出「大新竹」合併的倡議，引起各界討論。立委鄭運鵬在臉書貼文中在臉書建議，民進黨與總統蔡英文可以從「地方制度法修正案」中跳脫，大膽從憲政層次來討論國土規劃問題。

鄭運鵬指出，大新竹的合併升格對新竹的治理和發展一定有利，對多數縣市民來說也絕對有利，但是對於少數政客來說是不利的，因此就有「候選人考量」及「政治考量」，少數政客會為了選舉來阻止地方升格，相信多數縣市民都看得懂。

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鄭運鵬認為，地方制度可以是「修憲層次」的問題，為新竹量身訂作或「因竹廢食」大可不必，此次立院會期是修憲委員會大展身手的時刻，總統和民進黨應該從「地方制度法修正案」，大膽地從憲政層次來討論國土和規劃問題。

至於國民黨方面，鄭運鵬表示，國民黨此時正值黨主席選舉，明年地方選舉又是此任黨主席的重頭戲，有為的候選人應該拿地方制度議題來當選舉主軸。但可惜的是，這些候選人的腦中只有中國、只有92共識，在國內政治方面除了喊口號，根本沒有國政藍圖。

鄭運鵬最後則在貼文中提出他對於縣市合併的幾點看法，首先簡化政府層級，全國縣市全面升格，廢除人口條件，是否合併升格由各地自行討論；若有共識，2022實施升格選舉，得延任之鄉鎮市長比照過去案例，得以區長延聘一屆；若無共識，2026就地升格，鄉鎮市長不再延任禮遇。

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