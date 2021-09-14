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    漢光演習》首日精彩圖輯！蔡總統：5天4夜操演24小時不間斷

    金防部戰車營機動至戰術位置，草綠色的戰車為了配合地形掩蔽，也被重新塗漆成土黃保護色。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    金防部戰車營機動至戰術位置，草綠色的戰車為了配合地形掩蔽，也被重新塗漆成土黃保護色。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    2021/09/14 10:46

    〔即時新聞／綜合報導〕國軍「漢光37號」實兵實彈演習，昨（13日）起分別在我海、空域及本外離島地區實施，為期5天4夜，參演官兵們秉持「訓練就是作戰」的精神，完成各項整備任務，驗證平時勤訓精練的成果，而陸軍也在臉書PO出系列演習組圖，盼國人能一同幫國軍打氣。

    國軍「漢光37號」實兵實彈演習，於13日正式拉開帷幕，在全國空、海域、本島、外島等地區實施，而中華民國陸軍也在臉書分享演訓組圖，其中包含了花防部、陸軍裝甲第542、584旅、43砲兵指揮部及39化學兵等皆參與操演。

    而「國防部發言人」臉書粉專則說，13日上午在南部進行「生物疫病醫療演練」，模擬國軍遭遇生化攻擊時，化學兵與救護小組的緊急應變，儘管天空下起大雨，困難度提升，但國軍仍克服環境挑戰，順利完成人員、車輛、裝備的除污，以及傷患檢傷分類、救治、後送等一連串的應變處置！

    對此，蔡英文總統也在臉書提到，從9月13日至9月17日，將舉行一年一度的「漢光演習」，這是國軍訓練成效的總驗收，從捍衛領空、保衛海疆，再到陸上的國土防衛，24小時都不會間斷，未來還有「佳冬戰備道戰機起降」、「聯合反登陸實彈射擊」及「城鎮作戰」等操演課目將依序展開。

    58砲指部實施M109自走砲上板作業。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    58砲指部實施M109自走砲上板作業。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    花防部立功宣誓，展現高昂士氣。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    花防部立功宣誓，展現高昂士氣。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    542旅實施戰車油料整補。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    542旅實施戰車油料整補。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    584旅彈藥裝載作業。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    584旅彈藥裝載作業。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    43砲指部運用民間設施強化隱掩蔽作為。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    43砲指部運用民間設施強化隱掩蔽作為。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    39化學兵群實施「生物疫病醫療演練」。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    39化學兵群實施「生物疫病醫療演練」。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    39化學兵群執行車輛除污作業。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    39化學兵群執行車輛除污作業。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    澎防部模擬遭敵襲擊，單位進行彈藥、武器領取與裝載。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    澎防部模擬遭敵襲擊，單位進行彈藥、武器領取與裝載。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    馬防部實施自衛戰鬥演練。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    馬防部實施自衛戰鬥演練。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    陸軍司令徐衍璞上將視導關指部演習實況，並對幹部提出工作指導。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

    陸軍司令徐衍璞上將視導關指部演習實況，並對幹部提出工作指導。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

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