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    爭睹佳冬戰備道「首次」戰機起降 軍事迷搶先前往佔位

    2011年佳冬戰備道起降未落地。（資料照）

    2011年佳冬戰備道起降未落地。（資料照）

    2021/09/13 20:14

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍「漢光37號」實兵實彈演習，分別在海、空域及本外島地區「異地同時」實施，其中屏東佳冬戰備道15日「首次」有戰機起降是一大亮點，今年因疫情周邊管制嚴格，有軍事迷已搶先前往佔位，希望紀錄難得畫面。

    資深軍事迷許先生說，「這次堪稱是最難掌握的軍演拍攝」。據了解，軍方為了防疫及維安，高規格在跑道周邊150米拉出管制區，周邊沒有任何制高點能拍攝，加上遍佈尖銳的鳳梨田，各地軍事迷只能各顯神通，或提早前往勘查場地準備車輛或梯子，參與這場難得的軍演盛事。

    屏東佳冬戰備道是1981年國軍在軍用、民用機場以外，規劃建置的5條戰備跑道之一，也是台灣最南端，唯一不在國道上的戰備跑道，2011年首次測試戰機起降，當時因大雨造成路面溼滑、能見度不佳，安全考量下臨時改採低空掠過，這次如果天候正常，將是「首次」有戰機降落佳冬戰備跑道。

    這次各界注目的漢光演習重點科目「屏東佳冬戰備道」，是總統蔡英文任內首度啟用，預計有IDF經國號、E-2K預警機、F-16V等主力機種的起降及整補作業，模擬空軍機場遭炸毀時，戰機的油料和彈藥補給能夠不受影響。

    軍事迷搶先佔位置。（記者蔡宗憲攝）

    軍事迷搶先佔位置。（記者蔡宗憲攝）

    今年佳冬戰備道起降管制嚴密。（記者蔡宗憲攝）

    今年佳冬戰備道起降管制嚴密。（記者蔡宗憲攝）

    今年佳冬戰備道起降管制嚴密。（記者蔡宗憲攝）

    今年佳冬戰備道起降管制嚴密。（記者蔡宗憲攝）

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