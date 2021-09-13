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    歐洲議會9/14討論對中新戰略 敦促推進與台灣投資協定！

    歐洲議會將於本週審議表決呼籲歐盟制定「中國新戰略」的完整報告案。（圖翻攝自Hilde Vautmans推特）

    歐洲議會將於本週審議表決呼籲歐盟制定「中國新戰略」的完整報告案。（圖翻攝自Hilde Vautmans推特）

    2021/09/13 21:19

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲議會（European Parliament，EP）將於本週審議呼籲歐盟制定「中國新戰略」的完整報告案，內容提到中國對新疆、西藏和香港等地區打壓人權的行為，歐方應繼續凍結「歐中投資協定」（CAI）批准程序；另一方面，該案也強調應深化與美、英、日、台等民主盟友的合作，敦促歐盟推進與台灣的雙邊投資協定（BIA）。

    根據歐洲議會官網消息，歐洲議會外交委員會在今年7月15日通過呼籲歐盟制定應對中國新戰略的草案；按議程安排，完整報告案將於本月14日的歐洲議會全體會議上討論、15日表決。由於該案提及中國侵害人權爭議及台灣問題，相信各界都十分關心表決結果。

    該案概述了歐盟制定對中新政策的六大要點，分別是「合作應對全球挑戰」、「敦促中方重視並遵守人權及國際規範」、「識別風險和脆弱性」、「與志同道合的國家或組織建立夥伴關係」以及「促進戰略自主和捍衛歐洲的利益和價值觀」。

    該案指出，歐盟應該在氣候變遷、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情等危機上繼續和中國合作，但同時也應該要求中方同意武肺溯源獨立調查。在經貿往來部分，當初提出並連署草案的議員們都認同歐中貿易的戰略重要性，但該案明確表示，在中國取消對歐洲議會議員及歐盟相關機構的制裁前，歐中投資協定的批准程序就不會啟動。

    此外，該案也呼籲歐盟應與美國、英國、日本、加拿大、台灣等民主國家深化關係，敦促歐盟盡快推動與台灣的雙邊投資協定，並在半導體等關鍵供應鏈及學術交流方面與台灣加強合作。同時該案也希望歐盟祭出具體行動，幫助台灣以觀察員身分參加世衛等國際組織的會議。

    負責這項報告案的比利時籍歐洲議員傅特曼詩（Hilde Vautmans）今天（13日）也在推特分享即將開始的議程內容。當時草案通過時，她便表示，歐盟將繼續尋求與中國對話與合作，但歐盟不能淡化中國的戰狼外交政策，更不能忽視中國對人權的蔑視。

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