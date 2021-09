歐洲議會9/14討論對中新戰略 敦促推進與台灣投資協定！

2021/09/13 21:19

〔即時新聞/綜合報導〕歐洲議會(European Parliament,EP)將於本週審議呼籲歐盟制定「中國新戰略」的完整報告案,內容提到中國對新疆、西藏和香港等地區打壓人權的行為,歐方應繼續凍結「歐中投資協定」(CAI)批准程序;另一方面,該案也強調應深化與美、英、日、台等民主盟友的合作,敦促歐盟推進與台灣的雙邊投資協定(BIA)。

根據歐洲議會官網消息,歐洲議會外交委員會在今年7月15日通過呼籲歐盟制定應對中國新戰略的草案;按議程安排,完整報告案將於本月14日的歐洲議會全體會議上討論、15日表決。由於該案提及中國侵害人權爭議及台灣問題,相信各界都十分關心表決結果。

該案概述了歐盟制定對中新政策的六大要點,分別是「合作應對全球挑戰」、「敦促中方重視並遵守人權及國際規範」、「識別風險和脆弱性」、「與志同道合的國家或組織建立夥伴關係」以及「促進戰略自主和捍衛歐洲的利益和價值觀」。

該案指出,歐盟應該在氣候變遷、武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情等危機上繼續和中國合作,但同時也應該要求中方同意武肺溯源獨立調查。在經貿往來部分,當初提出並連署草案的議員們都認同歐中貿易的戰略重要性,但該案明確表示,在中國取消對歐洲議會議員及歐盟相關機構的制裁前,歐中投資協定的批准程序就不會啟動。

此外,該案也呼籲歐盟應與美國、英國、日本、加拿大、台灣等民主國家深化關係,敦促歐盟盡快推動與台灣的雙邊投資協定,並在半導體等關鍵供應鏈及學術交流方面與台灣加強合作。同時該案也希望歐盟祭出具體行動,幫助台灣以觀察員身分參加世衛等國際組織的會議。

負責這項報告案的比利時籍歐洲議員傅特曼詩(Hilde Vautmans)今天(13日)也在推特分享即將開始的議程內容。當時草案通過時,她便表示,歐盟將繼續尋求與中國對話與合作,但歐盟不能淡化中國的戰狼外交政策,更不能忽視中國對人權的蔑視。

Busy agenda for the first #EPlenary after recess:



????State of the Union @vonderleyen

????Natural disasters in ????????

????#Afghanistan with @JosepBorrellF

????New EU-China strategy

????Animal testing

????Objection antimicrobials for animals

????#LGBTIQ rights

????Brexit Adjustment Reserve pic.twitter.com/HEjp5hZl3t