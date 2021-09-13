憑什麼打壓我入聯？ 謝長廷：2758號決議不是指中共代表台灣！

謝長廷（右1）分享自己當年參加聯合國相關活動的照片，表示今非昔比，台灣逐漸受到重視，加入聯合國的正當性也很充足。前排中為前副總統呂秀蓮。（圖翻攝自謝長廷臉書）

2021/09/13 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕第76屆聯合國大會將於明天（14日）開議，不少盟友近期都發聲支持我國重新加入聯合國。對此，駐日代表謝長廷今天（13日）表示，因為國際情勢變化，台灣逐漸受到重視，且我國防疫表現亮眼，加入聯合國的正當性很高；他也直言，「當年聯合國2758號決議是指中華民國不能代表中國，而不是中華人民共和國可以代表台灣」，痛斥中國想施壓片面改變海峽中線現狀，才是嚴重違反國際法！

謝長廷今下午在臉書分享數張過去他與前副總統呂秀蓮等人參加聯合國活動的照片，指民進黨在野時，幾乎每年都有各種台灣參加聯合國的活動，而他也曾兩次赴紐約參加相關活動。此外，謝長廷也在文中分享當年因為應該使用何種名義（台灣或是中華民國）參加活動，與當時的外交部次長章孝嚴辯論的小故事。

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接著謝長廷指出，「最近國際情勢變化，台灣的存在感受到重視，（且）台灣在疫情期間表現亮眼，後疫情時代需要世界各國互相支援，資訊交換，共同對抗疫情，更不能有空白，加入聯合國的正當性很高。今年由外交部吳部長出名，在世界各國登報，呼籲全世界接納『台灣』這種善良的力量加入聯合國，口徑一致對外，名稱也沒有引起爭議。」

對於中共一再強調自己代表中國合法政府，打壓我國在國際上的生存空間，謝長廷也直言，「當年聯合國2758號決議是指中華民國不能代表中國，而不是中華人民共和國可以代表台灣，但是中國以此要求和他建交的國家都要接受台灣是中華人民共和共和國的一部分，並且以軍機船艦等實力片面改變海峽中線現狀，威脅台灣人民，這才是嚴重違反國際法的行為。」

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