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    中國阻台灣駐美機構更名 張廖萬堅︰外交打壓矮化我國格

    中國外交部發言人趙立堅今日嗆言，中方已就有關動向向美方提出嚴正交涉，不得將台灣駐美經文處更名為「台灣代表處」；民進黨立委反批，中國又在外交打壓。（歐新社檔案照）

    中國外交部發言人趙立堅今日嗆言，中方已就有關動向向美方提出嚴正交涉，不得將台灣駐美經文處更名為「台灣代表處」；民進黨立委反批，中國又在外交打壓。（歐新社檔案照）

    2021/09/13 18:18

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國政府正慎重考慮將台灣在美代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」﹙TECRO﹚，更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。中國外交部發言人趙立堅今日嗆言，中方已就有關動向向美方提出嚴正交涉，不得將台灣駐美經文處更名為「台灣代表處」；民進黨立委張廖萬堅痛批，中共又在打壓台灣，要求美國不得讓台灣更名繼續用「台北」，目的就是為了矮化國格。

    趙立堅在例行記者會指出，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，美方在「中美建交公報」中明確承諾，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。

    他提及，9月10日中美元首通話時，拜登總統表示，美方從來無意改變一個中國政策，中方已就上述媒體報導的有關動向向美方提出嚴正交涉。美方應慎重處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海的和平穩定

    趙立堅聲稱，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動履行美方有關承諾，停止任何形式的美台官方往來和提升實質關係，包括不得將台灣駐美經文處更名為「台灣代表處」，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

    對此，民進黨立委張廖萬堅強調，台灣就是台灣，駐美代表處本來就應以「台灣代表處」命名，會用台北經濟文化代表處，其實就是一種矮化，這個「台北」跟「中華台北」一樣，都是在矮化台灣。

    張廖萬堅談及，他以前帶棒球隊去美國比賽，小選手問他為什麼要叫「Chinese Taipei」（中華台北）？我們明明是台中人，為何要被叫「台北」，連小朋友都知道台北不能代表台中，台北又怎能代表台灣，要美國不得讓駐美代表處更名，只能繼續用「台北」，很明顯又在外交打壓。

    「正名台灣才能還給台灣在國際上的人格！」張廖萬堅指出，台灣有名有姓，中國卻要台灣不能使用台灣，只是用強國立場在叫囂，更名「台灣代表處」與一中原則及中美聯合公報毫不相干，中共只是為了打壓和矮化台灣而已。

    民進黨立委張廖萬堅批評，中方向美國交涉阻止台灣駐美機構更名為「台灣代表處」，根本是外交打壓。（資料照）

    民進黨立委張廖萬堅批評，中方向美國交涉阻止台灣駐美機構更名為「台灣代表處」，根本是外交打壓。（資料照）

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