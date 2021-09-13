開放外配及子女來台團聚 外館即起受理依親簽證申請

外交部今天接續發布新聞稿，宣布我駐外館處配合受理依親簽證申請。（資料照）

2021/09/13 17:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天公告，即起開放國人外籍配偶及未成年子女在邊境嚴管期間申請入境，外交部今天接續發布新聞稿，宣布我駐外館處配合受理依親簽證申請。

今年5月國內爆發本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以來，政府加嚴邊境管制，暫緩未持有居留證的外籍人士入境。指揮中心今表示，考量國內疫情現況已較趨緩，自即日（9月13日）起開放已完成結婚程序的國人外籍配偶及其外籍未成年子女，可於邊境嚴管期間申請入境我國。

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外交部今天隨後亦宣布，配合指揮中心邊境管制措施，外交部駐外館處自即日起將依現行國人外籍配偶及未成年子女申請依親、探親簽證規定受理此類案件簽證申請。至於當事人入境檢疫措施應依指揮中心現行隔離檢疫作業辦理。

外交部說明，原持有依親簽證（簽證註記TS、TC），效期於2021年5月19日至9月13日屆期者，其簽證效期自動延長至2021年12月31日，不需再向外館申請換發特別入境許可。

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