為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃捷大學第一次烤肉嫩照出土！網一見男伴驚呼：男友？

    高雄市議員黃捷特別在臉書分享她大學時第一次參加烤肉活動的嫩照，以及大學參加畢業舞會的照片。（擷取自黃捷臉書）

    高雄市議員黃捷特別在臉書分享她大學時第一次參加烤肉活動的嫩照，以及大學參加畢業舞會的照片。（擷取自黃捷臉書）

    2021/09/13 16:58

    〔即時新聞／綜合報導〕今天是部分大學開學第一天，高雄市議員黃捷特別在臉書分享她大學時第一次參加烤肉活動的嫩照，以及大學參加畢業舞會的照片，感嘆地說：「年輕人們真的要好好把握青春啊。」而網友看到她PO出參加舞會的照片中身邊有位身材高大的男伴，也忍不住問：「是男友嗎？」

    黃捷今日在臉書PO文表示，前陣子整理照片，意外找到剛上大學第一次參加雄友會烤肉的照片，還有大四參加畢業舞會的照片。黃捷除了詢問網友「大家覺得有差嗎？」也感嘆：「年輕人們真的要好好把握青春啊」。

    黃捷PO出的第一張照片，可見她當時正在參加烤肉活動，素顏拿著一串棉花糖乾笑；第二張照片則是大四參加舞會，看起來已經不若大一時稚嫩，身邊還多了位穿著西裝、身材高大的男同學。

    對此，網友紛紛留言表示：「女大18變 變女神」、「前後差好多」、「回不去的青春」、「看那個使用過度曝光來遮痘痘的臉，真的是青澀」、「素顏的女神，還是女神」；也有網友說：「（旁邊）一定是男朋友厚」、「右邊是大學時期的男朋友嗎」，黃捷對此則回應稱是「同屆的同學」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    打高端疫苗遭恐嚇 黃捷提告鎖定台南一嫌涉案
    2021/09/03 19:35

    打高端疫苗遭恐嚇 黃捷提告鎖定台南一嫌涉案
    打完高端被恐嚇 黃捷：病毒才是敵人、仍會繼續打第2劑
    2021/09/03 18:07

    打完高端被恐嚇 黃捷：病毒才是敵人、仍會繼續打第2劑

    親愛的！今年中秋我帶了一頭豬回家
    打高端很「勇敢」？ 黃捷曝打完1天狀況 感嘆「不是笨就是壞」
    2021/08/24 20:47

    打高端很「勇敢」？ 黃捷曝打完1天狀況 感嘆「不是笨就是壞」
    黃捷打完高端曬「完妝自拍」 釣出阿滴神回12字...網笑翻：想看滴姐了
    2021/08/24 15:10

    黃捷打完高端曬「完妝自拍」 釣出阿滴神回12字...網笑翻：想看滴姐了

    有孝心還能更貼心 打造銀髮友善宅
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播