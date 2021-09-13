黃捷大學第一次烤肉嫩照出土！網一見男伴驚呼：男友？

高雄市議員黃捷特別在臉書分享她大學時第一次參加烤肉活動的嫩照，以及大學參加畢業舞會的照片。（擷取自黃捷臉書）

2021/09/13 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天是部分大學開學第一天，高雄市議員黃捷特別在臉書分享她大學時第一次參加烤肉活動的嫩照，以及大學參加畢業舞會的照片，感嘆地說：「年輕人們真的要好好把握青春啊。」而網友看到她PO出參加舞會的照片中身邊有位身材高大的男伴，也忍不住問：「是男友嗎？」

黃捷今日在臉書PO文表示，前陣子整理照片，意外找到剛上大學第一次參加雄友會烤肉的照片，還有大四參加畢業舞會的照片。黃捷除了詢問網友「大家覺得有差嗎？」也感嘆：「年輕人們真的要好好把握青春啊」。

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黃捷PO出的第一張照片，可見她當時正在參加烤肉活動，素顏拿著一串棉花糖乾笑；第二張照片則是大四參加舞會，看起來已經不若大一時稚嫩，身邊還多了位穿著西裝、身材高大的男同學。

對此，網友紛紛留言表示：「女大18變 變女神」、「前後差好多」、「回不去的青春」、「看那個使用過度曝光來遮痘痘的臉，真的是青澀」、「素顏的女神，還是女神」；也有網友說：「（旁邊）一定是男朋友厚」、「右邊是大學時期的男朋友嗎」，黃捷對此則回應稱是「同屆的同學」。

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