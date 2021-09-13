北市議會週三開議 各黨團要求柯文哲對自購疫苗、大巨蛋專案報告

台北市議會將於本週三展開第13屆第6次定期大會，各黨團皆聚焦防疫、紓困及振興，北市府自購疫苗、即將完工的大巨蛋案等議題。（資料照）

2021/09/13 15:18

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會將於週三展開第13屆第6次定期大會，因北市自5月中起爆發嚴重武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情，台北市政府也編列預算準備自購疫苗，且市長柯文哲任期已屆尾聲、須檢討各項重大工程進度等，此次會期各黨團均聚焦北市防疫、紓困、疫苗採購及即將完工的大巨蛋工程等，預計將要求柯文哲進行3場次專案報告。

國民黨團指出，當務之急在於防疫及紓困，尤其黨團於疫情爆發之初就要求台北市政府自購疫苗，獲柯文哲採納並已編列明年度28億預算準備採購，但後續如何執行、採購何品牌疫苗及相關行政流程都尚須北市府進一步說明。

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國民黨團表示，針對紓困等救命錢的執行進度、配合中央振興五倍券的相關方案，皆為當前最急迫的議題，預計中秋節後就會要求柯文哲對此先進行專案報告；而大巨蛋為柯文哲卸任前的指標工程，也是許多議員關注項目，將於黨團會議討論後，擬針對大巨蛋、捷運環狀線、社宅等重大工程另再要求柯文哲說明，預計至少排定3場次的專案報告。

民進黨團總召梁文傑說，相關議案將於週三的黨團會議討論，但不脫防疫、紓困、振興等項目，尤其北市府已編列自購疫苗預算，將要求柯文哲具體說明如何採購、預計採購何廠牌的疫苗等；此外，大巨蛋完工在即，但相關工程爭議、權利金談判等內容也須柯文哲詳加對外說明報告。

此外，目前北市尚處於疫情之中，梁文傑呼籲北市府遵守防疫準則及流程，不要屢編新名詞及口號掩蓋實際作為，尤其衛生局長黃世傑的去留問題牽動整體防疫領導大局，儘管柯文哲想辭退黃世傑但仍懸而未決，如此恐影響防疫作為，將要求柯文哲明確決斷。

新黨總召潘懷宗指出，將要求柯文哲針對監察院糾正大巨蛋營運權利金等缺失市府與遠雄協議進程與結果」、「台北市共享運具，汽車、機車、腳踏車等違規亂象與解決方案」及「台北市總體防疫原則、紓困落實狀況、經濟復甦作為；以及購買疫苗預算、用途與施打期程」進行專案報告。

潘懷宗說，大巨蛋權利金議約因疫情一再拖延，北市府應盡速將攸關市民利益的營運權利金問題與遠雄展開協商；而北市共享運具普及，也須定出更完善的管理政策；此外，因應疫情紓困及採購第3劑疫苗，皆攸關市民生計、健康財產，柯文哲有義務詳加規劃及報告。

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