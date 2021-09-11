時代力量叫陣戰鬥藍「正名台灣 」趙少康這句回覆讓留言區炸了

針對「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」一事，時代力量黨團表達高度支持。（圖擷取自時代力量臉書）

2021/09/11 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕針對金融時報（Financial Times）報導蔡政府正與美方協商將我「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」一事，時代力量黨團表態「高度支持」，並叫陣國民黨「戰鬥藍」成員回應，而資深媒體人趙少康則以：「戰鬥藍支持美國與中華民國復交」引起討論。

針對「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」一事，時代力量黨團稍早透過臉書表達高度支持，深切期盼台灣在全世界各國駐外單位能夠早日全面「以台灣為名。」

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時代力量提到，目前我國在美國共有13個館處，除了在華府作為實質大使館功能的「台北經濟文化代表處」之外，另外還有其他12個實質總領事館功能的「台北經濟文化辦事處」。

時代力量分析，台灣駐美代表處更名具高度指標性，倘順利成真，後續將產生巨大骨牌效應，包括我國在加拿大等國的駐外館處名稱更名可望循序推動。

另外，時代力量也將矛頭指向國民黨，要請問「戰鬥藍」包含趙少康、羅智強、蔣萬安、吳斯懷、陳以信及侯漢廷等人，是否支持以台灣為名。

對此，資深媒體人趙少康留言指出：「戰鬥藍支持美國與中華民國復交！」，除了引來網友吐槽：「怎麼沒聽到國民黨叫中國是大陸淪陷地區阿」外，就連前外交官劉仕傑都忍不住回應：「請問趙大哥，『以台灣為名』對您來說真的這麼難以啟齒嗎？」雙方對於台灣及中華民國的論戰，持續不停。

針對時代力量點名挑戰，趙少康留言指出：「戰鬥藍支持美國與中華民國復交！」（圖擷取自時代力量臉書）

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