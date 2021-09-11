竹竹苗合併升格第七都座談 與會首長議長及立委呼口號

新竹縣長楊文科今天（11日）上午10點邀集竹竹苗3縣市首長、議長及立委在竹縣府共同研商，希望凝聚共識，達成「第七都」（直轄市）的目標，座談前與會者呼口號「升格七都，一起拚！」（記者廖雪茹攝）

2021/09/11 11:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天（11日）上午10點邀集竹竹苗3縣市首長、議長及立委在竹縣府共同研商，希望凝聚共識，達成「第七都」（直轄市）的目標，座談前與會者呼口號「升格七都，一起拚！」

楊文科首先感謝與會首長和立委，他以防颱開場表示，強颱璨樹明天襲，防颱人人有責，大家都身處其中，沒有一個人可以置身事外。昨林智堅市長派愛將陳建銘、劉康彥兩位議員送花給他，鼓勵支持他；「其實給我不如親自參加會議比較好；事實上，智堅市長最應該來說明升格的理念和具體做法，否則如何要大家支持呢？」

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楊文科表示，升格為第七直轄市，是竹竹苗所有鄉親共同的願望，決不是一個人說了算，是要傾聽大家的心聲，以民意為依歸，升格可以帶來好處，但也會產生一些缺失，如何在適當的時機升格，是值得大家來共同面對的，他相信我們可以做得更好。

楊文科說，目前各縣市中央統籌分配稅款比率，是依照1999年的《財政收支劃分法》所擬定，六都直轄市佔72%，其餘16個縣市分配剩餘的28%；竹縣人口雖成長約14萬人，僅能分配1.79%、約44億元，縣民平均獲配財源8050元，排名全國倒數第2低，這是鄉親裡最不平的事，也是全國16縣市的共同心聲，「沒人講，我們要大聲講，讓執政者可以『校正回歸』。」

所以，對於如何升格是一個重要的議題，必須多方探討，傾聽人民聲音，從長計議，做最好的決定，感謝大家的參與。

苗栗縣長徐耀昌、竹縣議會議長張鎮榮、竹市議會議長許修睿、苗栗縣議會議長鍾東錦、立委林為洲、林思銘、鄭正鈐、陳超明、徐志榮、邱顯智、賴香伶等親自出席。立委高虹安派代表參加。竹市長林智堅與立委柯建銘、邱泰源未出席。

縣府表示，要達成第七都的目標，目前有兩個方式，第一個方式，修改《地方制度法》，將升格為直轄市的人口數門檻，降為100萬人；第二個方式，把共同生活圈的苗栗縣拉進來，竹竹苗3縣市人口數有156萬6千多人，在不修法的情況下，即可超過125萬人門檻。

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