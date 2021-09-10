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    首頁　>　政治

    軍事特別預算府院不同調？ 國防部呼籲勿捕風捉影

    海軍最新成立的海鋒大隊機動二中隊，是新設在中部地區的雄風飛彈機動發射中隊，下週還將參與漢光演習實兵演練，蔡英文總統今天前往視導並頒發加菜金慰勉部隊，照片後方的鐵拳雄兵四字及雄風飛彈發射圖片，說明了機動二中隊的任務與特性。（圖：取自總統府網站）

    海軍最新成立的海鋒大隊機動二中隊，是新設在中部地區的雄風飛彈機動發射中隊，下週還將參與漢光演習實兵演練，蔡英文總統今天前往視導並頒發加菜金慰勉部隊，照片後方的鐵拳雄兵四字及雄風飛彈發射圖片，說明了機動二中隊的任務與特性。（圖：取自總統府網站）

    2021/09/10 23:42

    〔記者吳書緯／台北報導〕因應中國軍事威脅，國防部擬提出高達2000多億元的特別預算案，產製具「源頭打擊」能力的飛彈等軍備。媒體報導，行政院長蘇貞昌和總統蔡英文意見不同，並解讀蔡總統透過今天視導飛彈部隊時，透過致詞「打臉」蘇揆；對此，國防部今晚表示，有關特別預算編列的內容及額度，目前由行政院審核當中，呼籲外界切勿捕風捉影，妄加揣測。

    媒體今報導，蘇貞昌由於擔心行政院已先提出追加1600億元的紓困振興特別預算案，為避免同時推動兩項特別預算案的操作過於複雜，所以指示推遲軍事特別預算。

    然而，媒體引用蔡總統今天視導海軍海鋒大隊「機動二中隊」時，致詞提到「在不對稱作戰上，扮演非常重要的角色」、「讓全世界看到中華民國國軍，保衛國家的決心」等語，解讀此為「打臉」蘇貞昌。

    國防部今晚指出，相關報導內容純屬媒體臆測，絕非事實，有關特別預算編列的內容及額度，目前由行政院審核當中，呼籲外界切勿捕風捉影，妄加揣測。

    國防部進一步指出，國防部依國家政策推動國防施政，並依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，審慎規劃籌獲各項武器裝備。

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