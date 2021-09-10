部落與國家山林機關和解 族人既有權力獲回復

「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」今於總統府舉行第16次委員會議。（總統府提供）

2021/09/10 22:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」今於總統府舉行第16次委員會議，會中討論到今年4月23日的部落與政府機關和解儀式，部落雖然歷經數年抗爭，但終於獲得既有權利回復，族人代表在致詞時特別感謝總統蔡英文、原民會原民會主委夷將‧拔路兒等官員，肯定原住民政策走向友善的方向。

1963年台灣省農林廳林務局為了紀念開闢大鹿林道的殉難榮民，設立了一座紀念碑，但事實上國家未經族人同意就大舉開發山林，也引發部落不滿，後續於2016年起展開抗爭活動，不過隨總統蔡英文向原住民道歉，並展開轉型正義工作下，在相關部會及原民會努力下，終於促成和解，甚至蔡總統還親自出席，見證了族人權利的回復。

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「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」今於總統府舉行第16次委員會議，由蔡總統親自主持，其中一項報告事項為「TAYAL泰雅爾Skaru流域部落與國家山林治理機關Sbalay和解儀式辦理情形」，包括退輔會副主委李文忠、林務局長林華慶、雪霸國家公園管理處長張維銓等都進行說明。

部落族人喇蘭Laling則指出，多年來爭取相關權益之下，終於成就今年4月23日和解意象的座落，及即將於明天進行Skaru流域部落群與山林治理機關第一次共管合作推動會議的開始。他對於蔡總統、原民會主委夷將‧拔路兒及相關政府官員都表示感謝。

喇蘭Laling認為，現在台灣原住民族遇見了對的契機，自總統蔡英文向台灣原住民族道歉之後，在總統所領導的國家體制下，原民族政策相對過往是進步的，社會面對原住民族議題的氛圍，也著實漸漸友善。

夷將回憶，4月23日那天泰雅爾祖靈紀念碑廣場正式揭幕，依據泰雅族的傳統規範，舉行了和解Sbalay儀式。由泰雅族耆老吟唱，再由泰雅爾Skaru流域部落群族人代表與林務局、雪霸國家公園管理處，陳述和解的主張，而最後共飲一杯完成和解儀式，當時有原民會及泰雅爾民族議會約150人共同參與見證。

夷將表示，當時Skaru群部落群族人希望有總統府的代表出席，所以本來想說有府方見證者出席就達到他們的期望。沒有想到在來回車程須超過6小時的活動現場，總統願意親自見證三方簽署合作備忘錄的過程。特別感謝總統百忙中參加，這是第一個由國家元首見證的和解備忘錄，非常有特殊的意義。

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