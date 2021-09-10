嚴防強颱！國軍漢光演習前防災 兩棲AAV7提前進駐

第四作戰區海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車前推預置上板作業。（軍方提供）

2021/09/10 21:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中央氣象局今天下午已發布強颱「璨樹」的陸上颱風警報，雨勢恐對南台灣造成重大威脅，為防範可能的風災，國軍第四作戰區今天下午已進行前推預置作業，兩棲突擊載具AAV7出動，進駐屏東仁壽及台南官田營區。

第四作戰區中將指揮官傅正誠，因應陸上颱風警報，今天召開防颱整備會議，對各災防區進行防災整備指導，配合地方政府災害應變中心同步完成二級開設，並為周全作戰區災防應援整備作為，已統籌掌握作戰區境內區域災情及災防兵力調度，確保民眾生命財產安全。

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由於下週國軍就要進行萬眾矚目的漢光演習，目前軍方緊鑼密鼓的進行整備工作，面對颱風威脅迫在眉睫，國軍仍啟動「超前部署、預置兵力、隨時防救」的防災作為，同步依計畫，並完成26處589員的預置兵力編組，並調度大型抽水機、發電機、挖土機等應援裝備檢整。

國軍第四作戰區表示，目前已先期完成AAV7兩棲突擊車、膠舟等3類10項災防裝備，並前推預置於屏東仁壽、台南官田營區，此外，有關高雄桃源、那瑪夏土石流潛勢區域，則派遣海軍陸戰隊15員前推預置，待命執行預防性居民撤離等任務。將密切關注颱風後續動態，並要求各災防區持續提高防災警戒，做好萬全的因應準備。

第四作戰區54工兵群執行裝土機、抽水機、氣動式破碎機檢整及性能測試。（軍方提供）

第四作戰區54工兵群執行裝土機、抽水機、氣動式破碎機檢整及性能測試。（軍方提供）

第四作戰區54工兵群執行裝土機、抽水機、氣動式破碎機檢整及性能測試。（軍方提供）

第四作戰區54工兵群執行M型突擊膠舟檢整及預置作業。（國軍提供）

第四作戰區54工兵群執行災防庫房機具檢整。（國軍提供）

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