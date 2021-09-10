國旗攤開占地約65坪 國慶大會「大」亮點搶先看！

今年由國慶籌備會出資委託國防部軍備局生產製造中心第209廠製作第三面國旗（最右方），規劃於國慶大會時，由陸軍航空特戰指揮部吊掛呈現於國人面前。（圖取自「中華民國 讚國慶」臉書粉專）

2021/09/10 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕雙十國慶即將到來，國慶籌備委員會8日公布主視覺「金陽雙十」，由6條繩線交織紐結，展現團結的緊密力量。國慶籌備委員會今（10日）也在臉書公開今年即將登場的史上最大國旗，總長18公尺、寬12公尺、重45公斤，攤開占地約65坪，國慶當日將由陸軍CH-47運輸直升機吊掛。

「今年國慶亮點，就是要大！史上最大國旗，來了！是我們一起用民主自由養大的國旗。」國慶籌備委員會在臉書公布過去以及今年即將亮相的巨幅國旗，「從左至右，依序是105年、109年，其中最大面的就是今年即將登場的巨幅國旗，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，攤開來佔地約65坪」。

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國慶籌備委員會指出，今年的巨幅國旗是由國防部軍備局特別製作，每個縫接處特別強化耐風壓，國慶當日將由陸軍CH-47運輸直升機吊掛，「就讓我們期待勁風飄揚的國慶到來！」

國慶籌備委員會也說，每年雙十國慶日，看著台灣國旗在天空飄揚入場，都是讓許多國人感動定格的一刻，「像是對世界大聲的說：看那！這是中華民國的國旗！」

國慶籌備委員會強調，台灣人汲取自由民主、多元包容的養分成長，每個人有不同主張聲音，但都深愛包容這塊溫暖的土地，「在光輝國慶裡，不只是代表台灣自己的慶典，也是傳達我們心中愛自由愛民主的理念，看著飄揚的國旗，讓我們大聲疾呼：台灣越來越好！」

今年的國慶日國旗是由國防部軍備局所製作。（圖取自「中華民國 讚國慶」臉書粉專）

國慶籌備委員會指出，今年即將登場的巨幅國旗，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，攤開來佔地約65坪。（圖取自「中華民國 讚國慶」臉書粉專）

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