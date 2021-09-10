揭蔣萬安對拆蔣介石銅像態度不一 溫朗東痛批是「小馬英九」

溫朗東指出，蔣萬安（見圖）對於拆除蔣介石銅像一事態度前後不一，痛批他就是「小馬英九」。（資料照）

2021/09/10 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕行政院促轉會近日公布中正紀念堂的轉型方案，其中包括拆除蔣介石銅像，國民黨立委蔣萬安認為此作法只會製造出更多仇恨，無法認同。對此，政治評論家溫朗東指出，多年前蔣萬安曾表示對於拆除銅像一事會保持開放的心態，現今卻做一套說一套，痛批他是「小馬英九」。

溫朗東今（10日）在臉書貼文表示，2016年9月3日蔣萬安面對轉型正義的質疑，曾經公開表示「一定要做，政府應該要做到將資料解密、賠償，找出加害者，才可能撫平被害者傷痛及促進族群融合。」

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溫朗東說明，當時有人問及蔣介石銅像一事，蔣萬安回應「拆銅像社會有許多不同的聲音，有人提議可以在中正紀念堂內同時陳設不同觀點的歷史資料，我是抱著開放的心態，要怎麼做，由社會大眾進行討論。讓不同的意見可以被看見和討論，這就是我的立場。」

溫朗東指出，現在5年過去了，促轉會公布中正紀念堂的轉型方案，要將蔣介石的銅像拆除，蔣萬安「不演了」，反批促轉會的做法只會製造更大的仇恨，無法認同。

溫朗東諷刺地說，蔣萬安過去演的一副很開明的樣子，經過幾年，轉型方案出來，卻態度反轉出來痛批；他也在文末痛批蔣萬安，「說一套做一套，見風轉舵，這個人就小馬英九。」

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