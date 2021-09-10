監院調查：遊說法施行逾13年 中央地方機關遊說案僅450件

遊說法施行已逾13年，但監委王幼玲、施錦芳調查，中央及地方各級機關受理遊說申請登記案件總計僅4百餘件，未能反映實際遊說情形。（資料照）

2021/09/10 10:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕遊說法施行已逾13年，但監委王幼玲、施錦芳調查，中央及地方各級機關受理遊說申請登記案件總計僅4百餘件，未能反映實際遊說情形，監察院督促行政院及主管機關內政部應予正視並檢討改善。

監委表示，我國遊說法於2007年8月8日公布，並於公布後1年施行，但根據主管機關內政部統計資料，至110年3月底止，中央及地方各機關受理遊說申請登記案件總計僅有450件，且案件數逐年減少，未能反映實際遊說情形，其實施成效備受各界的質疑。

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監委調查發現，遊說法實施迄今僅第一年達156件外，餘均未超過百件，其中更有3個年度僅有個位數之遊說案件，此與人口規模與我國較為相近之加拿大103年至109年度遊說案件差距達500倍以上；且立法院受理遊說案件有320件，幾占全國各機關總件數之76％，顯示遊說案件有高度集中的現象，其他機關受理遊說登記情形偏低，尤以部分與國計民生息息相關之中央部會，登記遊說件數竟寥寥可數，顯與當今民意政治與經濟社會之發展現況未合。

調查報告指出，遊說法實施迄今，經內政部備案受委託遊說者，僅有15位自然人及16個營利法人，不僅數量甚少且均未曾有受理委託遊說之申請案件，主管機關應研議可行的輔導措施，引導遊說專業化之立法目標可臻落實。

此外，我國75％以上的遊說活動集中於立法院，卻對立委退職後擔任遊說者毫無任何限制，且本法有各級民意代表不能為投資超過10%的事業進行遊說，似失之僵化，若沒有周全之配套作為，將無法有效肆應遊說的現實困境。

另關於被遊說者涵蓋範圍，考量國會助理可能為實際法案之推動者，且直轄市、縣（市）議員之助理，也具有協助民意代表擬定及過濾法（議）案之職能，而有接受個人或團體遊說之機會，調查報告建議被遊說者宜納入各級民意代表助理。主管機關也應將中央三級機關首長、各機關正、副首長之機要人員及公營事業主要決策者，納為被遊說對象，以回應當前實務之需求。

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