沙毀？公所秋節送餅獨厚沙鹿國中 里長買柚子送沙鹿國小

沙鹿公所送給沙鹿國中喜餅，衍生意外插曲。（記者張軒哲翻攝）

2021/09/10 09:31

〔記者張軒哲／台中報導〕送禮學問大！台中市沙鹿區公所9日訂購當地一間喜餅名店喜餅，分送給區內部分學校與機關團體，但並非所有單位都獲贈，沙鹿區美仁里長陳建良指出，公所將6盒喜餅交給自己的助理送到沙鹿國中，卻沒送給沙鹿國小。市府要如何收買人心都無所謂，但不要經手里長辦公室，無厘頭行徑，還將里長拖下水。

陳建良說，突然收到沙鹿國中校長拍了一張6盒喜餅的圖片道謝，自己覺得很莫名其妙，向助理詢問，才知道公所請助理送喜餅到沙鹿國中，美其名要給里長做人情。但只指定給沙鹿國中，緊鄰的沙鹿國小被遺漏名單之外。

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陳建良指出，據了解，沙鹿區公所送給里長每個人2盒喜餅，但是只有4間學校跟一些機關團體派出所、消防隊獲贈，當時助理還問公所人員，為何沙鹿國小沒有，但公所強調6盒喜餅只送沙鹿國中，這種無厘頭的行徑讓人不解，基層里長跟市民要的是會做事的市長，而不是會做秀的團隊。

陳建良說，市府要送禮就要瀟灑大方，要就全部都送，或是都不要送。公所是故意漏掉沙鹿國小或是經費不夠？自己會自掏腰包，用盧秀燕跟民政局長吳世瑋名義購買禮物，今天就送6箱柚子到沙鹿國小。

據了解，陳建良昨日將此事經過PO在沙鹿區里長LINE群組，包括其他里長、區長廖財崇與吳世瑋沒人回應此事。

廖財崇今日表示，原先快打站要開設在沙鹿國中，校方也一口同意，但因為沒冷氣，改到沙鹿高工辦活動，沙鹿國中平日常提供場地配合公所舉行活動，中秋節前，公所送喜餅給平日較常協助公所辦活動的單位，也有分送給提供快打站場地的沙鹿高工，公所因經費有限，無法廣送給每個單位。廖財崇說，是請同仁送喜餅到沙鹿國中，同仁便宜行事擅自作主請里長轉送。

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