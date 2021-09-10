4主席候選人看不到主流民意！蔡詩萍：國民黨將再輸掉總統大選

國民黨4日舉辦黨主席選舉電視辯論，候選人由左至右分別為現任主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前主席朱立倫以及前彰化縣長卓伯源。（資料照）

2021/09/10 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉將於9月底登場，4日舉辦政見發表會，候選人分別為現任主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中以及前彰化縣長卓伯源。對此，資深媒體人蔡詩萍分析，這是一場4名候選人都是戴上「深藍眼鏡」看世界的選舉，他也預言國民黨會再輸掉總統大選。

蔡詩萍5日以「不走出同溫層，藍營窗外怎麼會有藍天！？」為題在臉書發文說，國民黨主席選舉的辯論，會讓深藍支持者覺得國民黨終於「重回正藍軍路線」，但若從民意的動向、從選戰的布局來看，恐怕很多淺藍或中間選民，便不免要感嘆，「國民黨怕又要重蹈覆轍了，怎麼跟大局跟民意、跟世界，背離得這麼嚴重呢！？」

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蔡詩萍說，國民黨的困境並非是純技術性、純戰術性的「戰鬥藍」問題，但主張戰鬥藍的國民黨人士似乎把民意上的落差、上屆總統大選的輸，都歸因於「沒有戰鬥力」；而最要命的扭曲是「戰鬥藍」訴求，似乎也把台灣民主化的主流趨向，狹窄化為「跟著綠營屁股走」一句話，好像就解了藍營鬱悶的千千結似的，「於是最好的戰鬥力，便很容易被歸結為：只要反綠，只要反一切綠走的路，就是藍的戰鬥力之所在！」

蔡詩萍直言，他相信目前這一切，藍營所呈現出來的「意志與表象」，綠營看在眼裡一定爽極了，因為接下來幾乎可以什麼都不做，就足以逼使國民黨自挖牆腳、自陷泥淖，最終再輸掉總統大選！

蔡詩萍分析指出，國民黨主席選舉辯論會上，從論述到圖騰，4名候選人鎖定的目標群眾以及完全不顧及現實處境，能看出這是一場完全封閉系統的選舉。「這也是一場難得一見的，四位參選人都是『戴上眼罩』、或『有色眼鏡』，而且是『深藍眼鏡』看世界的選舉！」

蔡詩萍說，這4名候選人看不到台灣的主流民意，明調顯示「台灣人認同」已經高達6、7成以上；他們也看不到藍營總統大選的輸，是輸在選民不放心把國家安危交給「不認同台灣」的政黨。

蔡詩萍也提到，4名候選人看不到當中共設定「九二共識」作為兩岸的定海神針時，其實也是中共一貫統戰的伎倆，「國民黨不把兩岸問題放在國際局勢下思索，不把兩岸路線放在選舉思維下反思，當然就莫名其妙把自己『變成了中共同路人』，隔海遙相唱和『九二共識』，越唱，藍營版圖越小！」

蔡詩萍最後強調，國民黨要攻擊民進黨的執政，若一意倒退嚕，只在「恨的基礎」上找答案，只在「深藍的結構裡」取暖，只看到「要跟中共對話」卻忘了「與台灣主流民意對話」、「與世界民主國家對話」，那藍營的重返執政之路還很遙遠，「因為，你連方向都走岔了！」

針對國民黨主席選舉政見發表會，蔡詩萍分析，這是一場4名候選人都是戴上「深藍眼鏡」看世界的選舉，他也預言國民黨會再輸掉總統大選。（資料照）

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