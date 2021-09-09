從源頭防堵不法 蘇揆：提升國安、治安與疫情防治層次

行政院長蘇貞昌指示提升國安、治安與疫情防治層次，從源頭防堵不法。（圖為行政院提供）

2021/09/09 23:58

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今晚發出新聞稿指出，行政院長蘇貞昌今天稍早主持「110年度第3次治安會報」，肯定相關部會查緝走私及維護治安有功，並指示相關人員嚴格執法。對於外國犯罪組織在我國內落地生根，以及中國對我國境安全與防備能力的各種測試挑戰，院長也盼能提升國安、治安與疫情防治層次，從源頭防堵不法。

蘇貞昌表示，近期各部會相當努力，在防制組織犯罪、緝毒等治安工作上追本溯源、擒賊擒王，包括內政部移民署、內政部警政署航空警察局及海關人員積極查緝越南走私肉品；行政院農業委員會逐一查驗全國6000多家養豬場；海洋委員會、海洋委員會海巡署加強查緝動物走私；內政部警政署更迅速偵破、逮捕多起暴力及毒品犯罪案件等，都值得肯定與鼓勵，但治安工作時時刻刻都很辛苦，還請相關人員繼續加油。

請繼續往下閱讀...

會中，蘇揆聽取海巡署「非法入出國案件情勢分析與策進作為」報告後，也感謝海委會主委李仲威領導有方，認真執行各項工作，尤其中國謀我日亟，時常透過實彈軍事演習、採砂船進犯我水域、越界捕魚等方式測試我國海防，影響我國國境安全。

此外，還有不肖業者從越南走私含有非洲豬瘟病毒的豬肉製品、外國犯罪組織在我國內落地生根，以及犯罪集團盜採珍貴林木等，皆是在測試我國家整體的防備能力。對此，蘇貞昌盼能提升我國國安、治安與疫情防治層次，也期勉相關部會善盡職責，從源頭進行防堵。針對動物走私方面，他也指示農委會對違反規定的寵物店、繁殖場祭以重罰，使其無利可圖，避免非法進口寵物等情事發生。

蘇貞昌長強調，行政團隊需團結一致為國家服務，分工合作、拿出辦法，大家全力合作，一起解決問題。為解決海關倉區公權力行使劃分問題，他責成政務委員羅秉成邀集財政部及內政部共同研議，務必使問題儘速解決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法