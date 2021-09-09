張亞中不信小英論文要「查學校」 王丹：期待他成為國民黨主席

賀德芬9日在立法院舉行「論文門最終審判」記者會，國民黨主席候選人張亞中出席並受訪，他表示，在追查論文門真相上，必須了解英國倫敦政經學院是不是正規大學，若發假學位證書要受到世界譴責。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/09 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕台大名譽教授賀德芬等人今（9日）再度開記者會質疑總統蔡英文倫敦政經學院（LSE）博士論文真實性，國民黨主席候選人張亞中出席記者會聲援，他並表示要去了解倫敦政經學院是否為「正規大學」。對此，中國民運人士王丹諷刺，就憑張亞中這句話，自己很期待他成為國民黨主席。

台大名譽教授賀德芬等人懷疑總統蔡英文的倫敦政經學院博士論文真實性，今再開記者會質疑；張亞中現身記者會聲援，並提及蔡總統論文涉及國安問題，因為蔡總統有可能為了擔心下台後遭到法律制裁，有可能與外國勢力勾結尋求保護，出賣台灣利益。

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張亞中稱，追查論文門真相是台灣最基本的正義，也要去了解英國倫敦政經學院是不是「正規大學」，若發假學位證書要受到世界譴責，他還揚言若當選黨主席，會用全黨力量將此事查到「水落石出」。

對此，王丹在臉書貼出相關報導，表示張亞中說他要「去了解倫敦政經學院是否為正規大學」，笑說就憑這句話，自己很期待張亞中能成為國民黨主席；臉書粉專「聲量看政治」也發文笑說，難道張亞中不知道已故國民黨籍的前行政院長俞國華也是倫敦政經學院的校友嗎？「這樣的人要當國民黨主席喔....我們樂觀其成」。

網友見狀也嘲諷，「他大概以為普度大學是美國的佛教學校」、「可能以為跟他的孫文學校一樣吧」、「唯一支持張亞中，非中不投」、「支持張亞中，早日帶國民黨回歸中國！」、「如果倫敦政經學院不是正規大學，台灣應該沒有大學」。

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