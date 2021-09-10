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    馬祖限量概念酒「海玻璃」太美引熱議！設計師曝設計發想

    民進黨連江縣黨部主委李問，今年再度與馬祖東引在地青年設計師合作釋出限量概念酒「向海致敬」，超美的設計引起網友驚嘆。（圖取自臉書＿李問）

    民進黨連江縣黨部主委李問，今年再度與馬祖東引在地青年設計師合作釋出限量概念酒「向海致敬」，超美的設計引起網友驚嘆。（圖取自臉書＿李問）

    2021/09/10 01:01

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨連江縣黨部主委李問，今年再度與馬祖東引在地青年設計師合作釋出限量概念酒「向海致敬」，超美的設計引起網友驚嘆。對此，設計師也發文闡述設計理念與發想。

    李問在臉書發文指出，「向海致敬」概念酒，選用馬祖酒廠東引分廠所釀造的42°東湧高粱，瓶身上繪製馬祖海洋特色，禮盒中附贈海邊撿拾的「馬祖海玻璃」。

    李問說，海玻璃美到幾乎讓人忘卻它的前身是「人工廢棄玻璃殘骸」，是經歷海水、浪花和沙石，打磨而成的光滑又精緻的「溫柔刺點」，也是為了恢復美麗海岸、守護海洋環境的淨灘行動。

    對此，設計師「Toraton Creative Studio Co.」表示，當初接到李問邀請時，團隊正好在海邊撿螺，也順便淨灘。「Toraton Creative Studio Co.」也透露，起初提案是要把海洋廢物放到酒瓶裡面，讓人們在喝高粱的同時還要小心翼翼避免誤食塑膠，等同於體驗著海底生物的日常，雖然馬上因為安全問題被否決，改成將真實的海洋垃圾製成「馬祖海玻璃」，期盼此巧思能讓捐款者與海洋垃圾議題產生直接的關聯，亦能使馬祖的邊境問題得到討論。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    隨禮盒附贈的「馬祖海玻璃」。（圖取自臉書＿李問）

    隨禮盒附贈的「馬祖海玻璃」。（圖取自臉書＿李問）

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