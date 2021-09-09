中正紀念堂蔣介石銅像必須拆！前外交官質問國民黨「簡單問題」

行政院促轉會公布中正紀念堂轉型方案，提出改成「反省威權歷史公園」，計畫移除堂體內全國最大的蔣介石銅像等，引發藍營不滿。（記者王冠仁翻攝）

2021/09/09 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕行政院促轉會公布中正紀念堂轉型方案，提出改成「反省威權歷史公園」，計畫移除堂體內全國最大的蔣介石銅像等，引發藍營不滿。對此，前外交官劉仕傑質問國民黨，能否告訴台灣人民：「蔣介石當年錯了，國民黨當年不該濫殺無辜」？

前外交官、時力國際部主任劉仕傑在臉書表示，「中正紀念堂蔣介石銅像必須拆，威權遺緒必須去除，就這麼簡單。」他說，國民黨人士反對拆除蔣介石銅像，不難理解，但連有志競選台北市長的藍營政治明星都反對，真令人失望。

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「一個進步城市的象徵，必須勇於面對過去，面對歷史的傷痛。」劉仕傑指出，蔣介石一生縱使對台灣有功（如藍營所言，儘管我不甚認同），但他的確是一個不折不扣的獨裁者，多少冤枉的人命因而喪生，多少家庭因而被拆散，「一個進步的城市，一個進步的國家，怎麼能夠膜拜劊子手的獨裁者呢？」

劉仕傑認為，移除蔣介石銅像，不再用公帑紀念獨裁者，讓台灣下一代能夠帶著面對歷史的謙卑，去現場對歷史進行辯論及省思，這才是轉型正義。「蔣萬安、朱立倫、江啓臣跟趙少康，你們錯了，移除銅像並不是製造社會對立。相反地，這是為了消弭歷史傷痛的必要作為」、「非常遺憾，國民黨人心中仍然還在膜拜蔣介石，你們對講蔣介石的心魔不除，選誰當黨主席都一樣」。

劉仕傑回憶，他過去前往德國時，看到當地老師帶著學生去猶太博物館，面對納粹時期曾犯下的錯誤展現自省及謙卑，「老師會告訴學生：『我們過去錯了，而我們不能再犯下這個錯誤』」。

劉仕傑對此質問國民黨，「你們能不能告訴台灣人民：『蔣介石當年錯了，國民黨當年不該濫殺無辜』？簡單一個問題，請向台灣人民回答」。

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