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    地方關切國慶煙火 高市府人士：擬3套劇本、配合慶籌會決定

    國慶煙火是否如期施放，引起地方高度關切，圖為跨百光年煙火場景。（記者王榮祥翻攝）

    國慶煙火是否如期施放，引起地方高度關切，圖為跨百光年煙火場景。（記者王榮祥翻攝）

    2021/09/09 16:59

    〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情多變，是否衝擊在高雄舉辦的國慶煙火？引方地方高度關切；高雄市政府內部消息指出，在防疫優先考量下，市府持續緊盯整體疫情並滾動式檢討，已擬定至少3套劇本，但一切仍需等待、尊重國慶籌備委員會最後決定，市府也將全力配合。

    自2000年國慶煙火首度在高雄市區舉辦後，歷經超過20年，國慶煙火再度回歸高雄港灣，高雄市政府則把握機會，積極配合慶籌會規劃，希望再次讓絢爛煙火照耀高雄，一舉讓全臺灣、全世界，看見嶄新蛻變的港灣大城。

    但疫情多變，使得國慶煙火能否如期舉辦？引發地方關切，尤其高雄旅宿、餐飲業者，普遍對國慶煙火帶來商機充滿高度期待。

    由於國慶煙火相關期程與活動內容由慶籌會主辦，高市府對此相當謹慎，強調須尊重、並全力配合慶籌會決定。

    市府內部人士說明，府方因應疫情採滾動式檢討，並針對疫情變化初步擬定3套方案，第一為按照原方案如期如質施放煙火，並開放現場觀賞，第二為比照去年跨百光年的線上模式執行，第三不排除延後施放，但一切仍需由慶籌會敲定。

    了解情況的綠營人士透露，因為中央已完成煙火發包且持續製作中，要完全停辦、真的不太可能，但仍需視疫情變化，才能確定最後版本，近期疫情多變，相信慶籌會也很傷神。

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