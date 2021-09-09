KMT批國慶主視覺 綠委：還在配合中國胡搞

2021年國慶主視覺。（資料照）

2021/09/09 14:57

〔記者簡惠茹／台北報導〕雙十國慶即將到來，國慶籌備委員會昨天公布主視覺「金陽雙十」，對於國民黨批評民進黨執政下的國慶設計，再度讓國號、國旗被消失，民進黨立委陳亭妃對此表示，全世界都在幫台灣正名，國民黨卻是在配合中國胡搞瞎搞。民進黨立委許智傑則呼籲，不要刻意給蔡英文總統，戴上政治意識型態的大帽子。

國慶籌備委員會昨天公布主視覺「金陽雙十」，由陽光金為主色，台灣紅和民主綠為輔色，並由6條繩線交織紐結成雙十字，主視覺圖案下方寫著「民主大聯盟，世界加好友」，以及英文「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」（台灣國慶日2021）。國民黨對此批評民進黨執政下的國慶設計，再度讓國號、國旗被消失。

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民進黨立委陳亭妃表示，從2016年開始，就是用台灣的元素或字樣，打造屬於台灣自己的國慶日，今年已經是第6年了，國民黨每年吵不煩嗎？而且全世界都在幫台灣正名，國民黨卻是在配合中國胡搞瞎搞，我們要問，如果國民黨最想過的是中國國慶日，那麼我們只能說「順走，不送」。

民進黨立委許智傑指出，不管藍綠執政都一樣，國慶典禮會場都會佈滿國旗，logo是發揮創意各有巧思，連馬前總統時代也沒有特別放進國旗，請批評的人回頭看看就知道，也請不要刻意給蔡英文總統，戴上政治意識型態的大帽子。

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