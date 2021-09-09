為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    KMT批國慶主視覺 綠委：還在配合中國胡搞

    2021年國慶主視覺。（資料照）

    2021年國慶主視覺。（資料照）

    2021/09/09 14:57

    〔記者簡惠茹／台北報導〕雙十國慶即將到來，國慶籌備委員會昨天公布主視覺「金陽雙十」，對於國民黨批評民進黨執政下的國慶設計，再度讓國號、國旗被消失，民進黨立委陳亭妃對此表示，全世界都在幫台灣正名，國民黨卻是在配合中國胡搞瞎搞。民進黨立委許智傑則呼籲，不要刻意給蔡英文總統，戴上政治意識型態的大帽子。

    國慶籌備委員會昨天公布主視覺「金陽雙十」，由陽光金為主色，台灣紅和民主綠為輔色，並由6條繩線交織紐結成雙十字，主視覺圖案下方寫著「民主大聯盟，世界加好友」，以及英文「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」（台灣國慶日2021）。國民黨對此批評民進黨執政下的國慶設計，再度讓國號、國旗被消失。

    民進黨立委陳亭妃表示，從2016年開始，就是用台灣的元素或字樣，打造屬於台灣自己的國慶日，今年已經是第6年了，國民黨每年吵不煩嗎？而且全世界都在幫台灣正名，國民黨卻是在配合中國胡搞瞎搞，我們要問，如果國民黨最想過的是中國國慶日，那麼我們只能說「順走，不送」。

    民進黨立委許智傑指出，不管藍綠執政都一樣，國慶典禮會場都會佈滿國旗，logo是發揮創意各有巧思，連馬前總統時代也沒有特別放進國旗，請批評的人回頭看看就知道，也請不要刻意給蔡英文總統，戴上政治意識型態的大帽子。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳宗彥：國慶大會限4千人 中華民國和國旗不會消失
    2021/09/08 20:13

    陳宗彥：國慶大會限4千人 中華民國和國旗不會消失
    國民黨看國慶主視覺：再度讓國號國旗被消失 腰斬中華民國歷史
    2021/09/08 14:54

    國民黨看國慶主視覺：再度讓國號國旗被消失 腰斬中華民國歷史

    最具潛力地段 富宇上城擁抱綠海景觀
    國慶主視覺近年演變 2021以英文寫下「台灣國慶日」
    2021/09/08 11:55

    國慶主視覺近年演變 2021以英文寫下「台灣國慶日」
    2021國慶主視覺「金陽雙十」公布 陽光金象徵民主珍貴
    2021/09/08 10:18

    2021國慶主視覺「金陽雙十」公布 陽光金象徵民主珍貴
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播