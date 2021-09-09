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    Delta來勢洶洶 台南藍營議員：不要五倍券、要疫苗

    面對Delta病毒來勢洶洶，國民黨南市議員蔡育輝今手舉「我不要五倍券，我要疫苗」，表達鄉親心聲。 （蔡育輝提供）

    面對Delta病毒來勢洶洶，國民黨南市議員蔡育輝今手舉「我不要五倍券，我要疫苗」，表達鄉親心聲。 （蔡育輝提供）

    2021/09/09 14:42

    〔記者王姝琇／台南報導〕幼兒園群聚染疫事件Delta病毒定序與機師不同，引起民眾恐慌。南市議員蔡育輝、蔡淑惠表示，台灣半數國人還打不到國際認證疫苗，第2劑疫苗涵蓋率更只有4%，面對來勢洶洶的Delta，兩人今天手舉「我不要五倍券，我要疫苗」，強烈表達人民驚惶、恐懼的心聲。

    蔡淑惠指出，原以為屏東Delta事件已經完全控制住，警戒也調降至二級，加上五倍券即將發行，民眾可以放心出遊，誰知長榮機師、幼兒園等事件，讓人發現原來Delta已進入社區，更可能就在你我身邊；但現況卻是就業青年或養家活口的中壯年，都打不到疫苗，第2劑涵蓋率更只有4%，在全球排名墊底，完全無法跟世界先進國家的6成相比。

    蔡育輝嗆說，全世界都在拚群體免疫，也就是打滿2劑涵蓋率要達8成，才能免於病毒肆虐；在此非常時期，全球國家都想方設法買進國際認證疫苗，台灣卻聲稱疫苗足夠？「這幾天好多鄉親都到服務處求援，表示他們不信任高端，希望能儘速打到國際認證疫苗。」

    蔡育輝和蔡淑惠高舉「我不要五倍券，我要疫苗」齊呼，振興經濟固然重要，但在第2劑涵蓋率只有4%，且一半以上國人連第1劑都等不到，「可以到處趴趴走去花五倍券嗎？Delta已進入社區，大人、小孩已開始受害，難道民進黨政府想要疫情擴大嗎？」呼籲請給人民國際認證疫苗，人要能活著才能重振經濟。

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