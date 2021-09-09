塔江艦成軍 蔡總統：捍衛海疆如虎添翼

海軍「塔江艦」正式成軍。（記者涂鉅旻攝）

2021/09/09 11:38

〔記者涂鉅旻／宜蘭報導〕海軍沱江級巡邏艦首艘後續艦「塔江艦」今日正式成軍，總統蔡英文今日赴海軍蘇澳基地主持成軍典禮，總統表示，塔江艦是海軍具備防空能力的小型艦船，相信有了這艘軍艦的加入，對海軍捍衛海疆的任務，更能夠如虎添翼。

蔡總統今日在國防部長邱國正、國安會諮委黃曙光、退輔會主委馮世寬等人陪同下，赴海軍蘇澳基地主持塔江艦以及第二艘快速佈雷艇成軍典禮，蔡英文表示，她還記得去年12月中，為即將下水的塔江軍艦命名，見證了「國艦國造」的成就。

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總統表示，這是展現我們全方位捍衛海疆的決心，也是展現台灣國防研製的能量。在不到一年的時間，塔江艦達成作戰測評、順利成軍，及第二艘快速布雷艇交艇，整個進度如期、如質完成。

蔡英文表示，這樣的成績值得肯定，更證明了在「國防自主」路上，不論遇到什麼困難，都能夠一一克服。不但用具體的成果，打破了所有的抹黑、質疑，塔江艦的優異性能也獲得國際的認同，成為「台灣之光」。

總統說，她要謝謝海軍官兵、中科院及龍德公司的團隊同仁，長期以來為國艦國造政策努力打拚，「大家都辛苦了」，同時感謝立委對國防預算的審議和支持。

蔡英文表示，從今天開始，塔江艦就要擔負起戰備任務，不僅更具匿蹤性、航行穩定性，更是海軍首艘具備防空能力的小型艦船。相信這艘軍艦的加入，對海軍捍衛海疆的任務更能如虎添翼。

總統說，在此她要以「塔江」兩字來期許各位，都能夠如同塔瓦溪的排灣族人一般，不畏艱難，秉持著驍勇善戰的精神，戮力執行各項戰訓任務，讓國人看見中華民國國軍，守護國家、守護家園的信心和信念。

總統蔡英文登上塔江艦，豎起大拇指讚賞。（記者涂鉅旻攝）

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