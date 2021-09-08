顏寬恒當「刪Q」志工 陳柏惟：自由不該建立在霸凌別人之上

顏寬恒（左）與陳柏惟。（資料照；本報合成）

2021/09/08 20:27

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不演了！顏寬恒宣布當罷免團體志工 加入「刪Q」行列

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票，前立委顏寬恒日前請辭國民黨副秘書長，他今日在臉書貼出1200字長文「致柏惟兄」，正式宣布以義工的身分支持罷免團體活動；陳柏惟也隨即在臉書貼文指出，自由不該建立在霸凌別人之上，強調自己是一個優秀立委，一個會做事、會說話的立委。兩人互別苗頭，引起地方議論。

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陳柏惟臉書全文如下：

你自由了

我實現的第一個政見，就是讓你自由，你也充分與網紅合作作影片，健身減肥、跑得比以前更勤，放下架子上節目表現自己的口才，這都是很棒的改變，本來以為你終於願意與台灣人民站在一起，傾聽年輕的聲音，重視人民的意見，知道我們對抗的是說謊烙跑的總統候選人，對抗的是把台灣帶向中國的中國國民黨。

霸凌我，卻是你的回報

後來，我想請你吃飯，也幫你買演唱會的票邀請你，你一直拒絕，直到失去聯絡；你開始說謊、開始失憶、開始造謠、開始配合演出、開始霸凌，我一直以為如果你能離開中國國民黨，或許就可以做一個正常人

但是我錯了。

你明明當過立委，也知道議事規則，你可以選擇像我一樣就事論事的評論，卻選擇了抹黑的老路，放大無建設性的政治提案，忽略協商通過的一千多案；你明明知道我585個日子每天來回台中，卻扭曲我不在地方；你明明知道運動中心是我在蘇院長面前爭取的，卻選擇收割；你明明知道罷免團體說謊，卻為了自己的政治利益配合謊言；我不理解讓你自由，卻換來更多的霸凌。你可以選擇說你以前做得比我好的，卻選擇說謊做政治攻擊，黑化的你不只霸凌我，你霸凌的是整個服務團隊，霸凌的是整個中二選區，霸凌的是新世代的台灣政治，再啓紛爭，只為了你的一己之私。

你明明知道的。

我終於想通了，謝謝顏寬恒先生的抬舉，知道讓我做滿完整的四年會顯得過去的立委表現非常糟糕，只好選擇在這個時候出手，之前演的翩翩君子、說的口蜜腹劍，說的山盟海誓、做的昨晚歹勢

台中人不走回頭路，作為新世代的政治人物，我會繼續努力做好立委該做的工作，並把所有的政績與質詢攤開在如我粉專名稱的3Qi.tw，（3Q愛台灣）網站，直面對抗假訊息。

立院裡、我會去上班、會去爭取建設；

電視上、我會對抗謊言、對抗中國；

在台中、會傾聽、會服務、會勤勞。

我是一個優秀立委，一個會做事、會說話的立委，跟你不一樣，是我的榮幸，這場罷免之後，我們終將戰勝你的霸凌與恐懼，中二選區，不用再被負面字眼代表。

這個選區的所有人，也將真正自由。

懷抱著感恩的心，永遠跟台灣站在一起

這就是我，台灣3Q.

陳柏惟強調自己是會做事的優秀立委。（取自陳柏惟臉書）

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