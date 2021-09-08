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    陳宗彥：國慶大會限4千人 中華民國和國旗不會消失

    內政部次長、慶籌會秘書長陳宗彥說明雙十國慶主視覺。（內政部提供）

    內政部次長、慶籌會秘書長陳宗彥說明雙十國慶主視覺。（內政部提供）

    2021/09/08 20:13

    〔記者簡惠茹／台北報導〕雙十國慶即將到來，國慶籌備委員會今天公布主視覺「金陽雙十」，內政部次長、慶籌會秘書長陳宗彥表示，國慶大會人數將控制在4000人。對於國民黨質疑國旗國號倍消失，陳宗彥指出，整體設計絕對不會沒有中華民國和國旗。

    陳宗彥今天說明，「金陽雙十」主視覺由六條繩線交織紐結，展現團結的緊密力量，象徵民主、自由、平等 、人權、希望與和平。色彩部分，主色為「陽光金」，代表典雅、熱情、珍貴，熱情織入象徵民主的珍貴；輔色選用「台灣紅」和「民主綠」，台灣紅代表堅定、信念、勇敢，民主綠則代表自信、希望、和平，致敬每位有著堅定的信念，無懼任何挑戰的台灣人。

    陳宗彥表示，今年國慶大會人數會比去年更下降，去年是7500人，現階段以4000人為規劃，視疫情狀況做滾動檢討，疫情如果有改變還有備案啟動，國慶晚會將在新竹市舉辦，參與人數會大幅降低，國慶煙火在高雄市舉行，朝向每個人要有固定位置、保持距離的方式參與。

    陳宗彥指出，今年LOGO的設計師是馮宇，也是業界精品設計的設計師，依循往例都會尋找台灣新銳設計師操刀。

    對於國民黨批評民進黨執政下的國慶設計，再度讓國號、國旗被消失，陳宗彥表示，LOGO上雖然看不到中華民國，但是整體規劃和設計絕對不會沒有中華民國字樣和中華民國國旗，無論邀請卡、識別證和布旗，都不會缺少基本元素。

    對於今年LOGO上特別有TAIWAN NATIONAL DAY台灣國慶日的英文字樣，媒體詢問其中意涵為何？陳宗彥對此表示，就是代表我們國家的國慶。

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