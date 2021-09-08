縣市合併升格引熱議 學者：修財劃法才是根本

近來縣市合併升格引起討論，學者認為台灣縣市行政區域的確分得太多，也有學者認為，財政收支劃分法應重新修訂，否則升格改制的直轄市仍會像黑洞一樣把周圍縣市的人才和資源吸走，圖為新竹縣竹北市景觀。（資料照）

2021/09/08 21:02

〔記者簡惠茹／台北報導〕近來縣市合併升格引起討論，學者認為台灣縣市行政區域的確分得太多，導致地方自治較為畸形，應該整體盤點檢討，從區域發展角度來衡量如何合併。此外，也有學者認為，財政收支劃分法應重新修訂，否則升格改制的直轄市仍會像黑洞一樣把周圍縣市的人才和資源吸走，難以平衡區域發展。

東吳大學政治系副教授陳立剛說，透過這次探討合併議題，財政收支劃分法應該要好好思考修法，目前仍然是依據一九九九年的修正版來施行，而六都已經改制多年，仍未見新的地方制度發展重新修訂，財政收支劃分法影響到六都和六都以外的縣市政府資源分配不平均，這也成為許多縣市政府喊著要升格改制的主要原因，解決了地方政府的財政問題後，讓他們有充足資源，而不是為了搶資源才爭取升格改制。

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陳立剛分析，當初六都的設計，是希望帶領周邊縣市發展，扮演領頭羊的角色，結果變成六都獨厚自己，成為吸收附近縣市人才和資源的黑洞，旁邊的縣市都慢慢萎縮，人口紛紛移往都會區發展，因此財政收支劃分法是蠻迫切的。

陳立剛指出，他很贊同要有區域性思考的國土規劃和行政區域規劃，全世界地方政府發展都很強調區域發展和區域整合，這是一個潮流，台灣應站在全盤觀點來思考。

陳立剛表示，新竹縣市的區域發展和區域性調整，的確應好好思考，新竹市腹地和各方面資源單薄，以美國矽谷很多科學園區都要有很好的腹地來說，新竹市需要新竹縣的各項支援，因此從區域發展角度來談新竹縣市的合併是有道理的，只是這樣的合併後，後續可能牽動到的地方行政區域劃分，甚至更高層次國土規劃問題都要加以思考。

淡江公共行政系教授陳銘祥表示，台灣目前縣市的確太多，不需要這麼多縣市行政區域，應該考慮進行整體規劃，以北中南東三到四個行政區域即可，縣市過多的情況下，導致地方自治發展比較畸形，預算和資源分配也不平均，地方政府凡是都只能靠中央政府的資源挹注，不然很多建設和規畫都無法推動。

陳銘祥指出，不過可以想見推動合併會遇到許多阻礙，把縣市合併後，現任行政官員變少、地方議會也變少，議員也可以想見將變少，執行的阻力會非常大，不太容易可以推動。

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