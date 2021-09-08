新北幼兒園群聚感染 北市議員痛批柯市府亂無章法、未超前布署

台北市議員陳怡君表示這兩天不斷接獲民眾陳情，指市府要求居家隔離，但沒公文、沒配套，是否要集中檢疫也一問三不知。（陳怡君提供）

2021/09/08 21:05

〔記者楊心慧／台北報導〕新北幼兒園爆發群聚感染延燒到台北市，台北市目前已有4區7校停課，造成家長恐慌，台北市議員陳怡君這兩天不斷接獲民眾陳情，指市府要求居家隔離，但沒公文、沒配套，是否要集中檢疫也一問三不知，家長只能焦慮地被動等候通知，她痛批市府態度消極，沒有超前布署，相關處置更是亂無章法。議員李建昌、林穎孟等人也同聲批判。

台北市政府副發言人林珍羽表示，北市圍堵疫情蔓延刻不容緩，議員可能不太了解北市防疫作為，針對新北幼兒園群聚個案家長職場於北市，第一時間已匡列、居隔，總共匡12位居家隔離、5位自主健康監測，有關3校4園共計643人預防性停課，預防性居家隔離計247師生，場域於第一時間清消，如果議員能針對北市防疫政策試著了解與釐清，必定能避免製造不必要的恐慌。

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林珍羽指出，雙北共同生活圈，面對疫情雙北保持暢通聯繫，相互合作防堵疫情，雖指標為新北市個案，北市第一時間做了預防性隔離，第一層的密切接觸者入住集中檢疫所或防疫旅館，除了先採檢之外，第5天及第13天也會做採檢，隔離到第14天後，第15天解除隔離；另外，第二層的預防性隔離者，也會在第5天採檢，如果第一圈的檢驗是陰性，就會解隔，最後一圈的隔離者，幼兒園全園停課，國小同班停課，並採遠距線上學習。

陳怡君接獲不少民眾陳情指出，學生被告知預防性停課後，市府僅透過衛生局健康中心人員連繫家長要居家隔離或集中檢疫，但對後續處置卻是一問三不知，讓家長十分恐慌。

家長表示，校方對於疫情無法說明清楚，僅讓學生提早放學並等待消息，對於學生是否需要篩檢以及如何篩檢等程序一問三不知，沒有SOP，讓家長感到十分慌張無所適從。

陳怡君表示，北北基是生活共同圈，看到新北市幼兒園疫情連環爆，又確診基因定序是Delta，柯文哲一點警覺性都沒有，不但沒有超前布署，相關處置更是亂無章法，截至今（8日）下午仍無SOP，對於後續處理包括何時PCR快篩、何時居家隔離或集中檢疫，北市府消極處置沒有積極作為。

陳怡君要求，市府儘速專案處理，必要時增加人力，針對受影響的學校、師生及家長，建立一套處理的SOP，包括何時PCR快篩、何時居家隔離或集中檢疫應該有一套標準說清楚，避免造成家長恐慌。

議員李建昌批評，中秋連假能不能烤肉？六都就缺台北市還不公布，柯P連超前佈署都不會，還聲稱這是理性、務實、科學的結果，全台16個縣市都宣布禁止室外烤肉，僅台北市說下週一才公告，難道是覺得疫情還沒燒起來不用管，等疫情爆發再來說「疫情爆炸烤什麼肉」？

李建昌表示，拜託柯P，疫情從五月到現在還是學不會超前佈署嗎？有了環南市場、北藝、養護中心群聚感染的經驗，北市還要拖到最後一刻再來想辦法處理嗎？李建昌認為，很荒謬，或許對柯P而言有確診個案出現才要處理，因為這才是科學、理性、客觀的證據，有人確診才需要處理，+0就暗自竊喜不理，這就是柯P的防疫態度。

議員林穎孟也呼籲，柯文哲應停止地方中秋相關活動，盡快在本週發布防疫指引，讓里長里民有所適從，別把壓力放在地方基層身上。

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台北市議員陳怡君接獲民眾陳情指市府要求居家隔離，但沒公文、沒配套，一問三不知。（陳怡君提供）

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