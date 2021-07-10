德駐台代表王子陶將離任 台灣女婿許佑格接棒

德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）月底離台，前往外交生涯最後一站尼泊爾。（資料照）

2021/07/10 20:05

〔中央社〕德國駐台代表王子陶將離任，他日前透露，台灣女婿許佑格（Jorg Polster ）將接棒，持續推進台德關係。王子陶說，許佑格對台灣並不陌生，曾於2000年初擔任德國在台協會的第二把手。

德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）月底離台，前往外交生涯最後一站尼泊爾。他接受中央社專訪時表示，德國駐印度大使館經濟事務暨全球化主管許佑格將為下一屆德國在台協會處長，屆時將由新德里出發來台。

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相較於具有史學專業的王子陶，許佑格於德國德勒斯登工業大學（Technical University Dresden）攻讀物理學並獲博士學位。根據公開資料，自1993年來，許佑格派駐的地點橫跨亞洲及美洲，2019年起任職於德國駐印度大使館。

展望台灣與德國關係發展，王子陶表示，德國政界及科學領域的代表團已在排隊等著到台灣訪問，近日又有國會議員詢問可否於秋天來訪，「我認為旅遊限制一取消，我們會看到一批批人（從德國）來訪」。

王子陶也說，台灣與德國具有許多共同點，例如逐步關閉核電廠，改投資離岸風電等再生能源，在科學領域也多有合作，雙邊關係定能蓬勃發展。

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