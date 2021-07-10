國民黨高層催重啟黨魁選舉 李哲華：若順利最快9月中投票

國民黨組發會主委李哲華（左）說，黨主席、黨代表改選如果一切順利，最快9月中旬投票

2021/07/10 18:22

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黨主席、黨代表改選，候選人原本6月上旬就要領表登記，因三級警戒延宕至今，部分黨內高層按捺不住，希望儘快重啟。國民黨組發會主委李哲華今天說，如果本月26日可以管制降級，28日即可向中常會提報新的選舉作業時程，最快8月初就能領表登記，加上國外陸續解封，海外通訊投票時間預估可以縮短10天，如果一切順利，最快9月中旬即可辦理投票。

李哲華解釋，國民黨當初規劃選務流程，考量國外尚未解封，可能影響郵務工作，所以把1萬2000多名海外黨員的通訊投票郵務往返時間，從過去的30幾天，刻意拉長到1個半月，多出大約10天，如今國外已經陸續解封，未來重啟選務流程，預估可以再縮短10天，從領表登記到投票日，大約只要45個工作天。

請繼續往下閱讀...

他說，黨主席、黨代表選舉已於5月7日完成公告，屆時沒有重行公告的問題，也不會重新定義選舉人資格條件，否則選舉的公平性就會亂掉，而且如果投票日當天為二級警戒，還必須提出防疫計畫。

李哲華也說，黨中央日前開會討論能否不在籍投票，由於事涉修正黨主席選舉辦法，必須提報全代會通過，但內政部在5月曾經發函給所有人民團體，要求三級管制期間不得召開會員大會。另外，金管會雖同意可以視訊會議召開股東大會，但又不能決定有關組織章程等事項，因此，如果國民黨以視訊會議方式召開臨時全代會，能否修正黨主席選舉辦法，都必須由中央主管機關出面說明。

李哲華說，國民黨在5月中常會決議延後黨主席、黨代表選舉後，就已去函內政部說明，但迄今仍未收到內政部回函予以備查。這個問題不是只有國民黨遇到，其他人民團體一樣也可能遇到，希望內政部能就此疑義，做出統一解釋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法