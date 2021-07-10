微解封「地方被迫只有1天檢討」 柯文哲嗆中央：相當不負責任

柯文哲說，現在是只要中央發布命令、後面就不管，各個縣市自己去決定，這相當不負責任。（資料照，台北市政府提供）

2021/07/10 16:51

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今天主持防疫記者會，被媒體問及雙北市微解封不同調，是否擔心造成人流往北市產生防疫問題，有和新北市長侯友宜討論過嗎？也會和桃園、基隆討論嗎？柯文哲回答，因為中央突然公布放寬，每個縣市政府被迫在1天之後、1天時間檢討行政區怎麼處理？他嗆：「問我的話，這相當不負責任。」

柯文哲說，首都生活圈北北基桃，其實沒有理由每個人防疫標準都不一樣，此事要嘛中央事先公布準則給縣所有市政府看過後，大家討論後有共識再發布，現在是只要中央發布命令、後面就不管，各個縣市自己去決定，這相當不負責任。

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柯文哲提及，現在大家很熱心討論是不是解封，日本東京第4度緊急事態宣言，昨天韓國可以給我們很好參考，韓國昨天又升高防疫標準 首爾地區第一劑疫苗差不多已打過，第二季打30％，結果解封3天，每天確診超過1200例，第4天受不了，又拉高警戒

柯文哲說，台灣要做什麼事情，先看看隔壁國家，總是參考點，對於解封千萬要小心，一定是逐步解封，但也知道拖下去，民生、社會運作會特別有關係的部分，要先處理，原則是這樣，而打疫苗才是解決方案。

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