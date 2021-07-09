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    批柯文哲上趙少康節目公然說謊 范世平點出他的背後操作

    柯文哲（左）7日接受媒體人趙少康（右）專訪。（翻攝趙少康臉書）

    柯文哲（左）7日接受媒體人趙少康（右）專訪。（翻攝趙少康臉書）

    2021/07/09 19:59

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲7日接受媒體人趙少康專訪抨擊中央武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）防疫，言論引發爭議。對此，台師大政研所教授范世平表示，近日北市疫情仍嚴峻，但柯文哲竟然跑去上趙少康的節目，這當然是政治操作，他也抨擊柯文哲「為了媒體與網路聲量，他已經豁出去了？明目張膽的公然說謊，也不在乎？」

    「國民黨還不擔心被柯文哲整碗端走？」范世平在臉書表示，明明疫情還沒結束，台北市這幾天還是全國確診數第一，柯文哲7日竟然去上趙少康的節目，這當然是政治操作。「全台灣因為台北市而無法脫離三級防疫，陪台北受苦，許多人陪台北而沒收入，他卻開始拼政治，拼三年後的總統大選」。

    范世平指出，柯文哲在專訪上的言論一一被發現是不符事實，讓他意外的是，柯文哲說的事都有很多人參與，所以很容易被拆穿，「但他卻毫不在乎，這是什麼心態？難道為了媒體與網路聲量，他已經豁出去了？明目張膽的公然說謊，也不在乎？」

    范世平指出，柯文哲痛批總統蔡英文與民進黨，連藍營與韓粉都亢奮了，只是因為國民黨與黨主席江啟臣太弱，「本週中國央視的海峽兩岸節目，來賓是台灣媒體人賴岳謙，討論的竟然是柯文哲，這個題目沒有國台辦與中宣部的同意，是不可能製播的」。

    范世平分析，賴岳謙大力肯定柯文哲的「兩岸一家親」，柯在2014年當選市長後，中國為了讓這個「墨綠」改邪歸正，量身定做了許多說法，讓他得以參加了與上海的「雙城論壇」，當時的柯不可一世，「後來柯的民調每況愈下，2018年勉強連任，中國就與柯漸行漸遠，改支持當時正紅的韓國瑜，中國現在又回過頭來找柯了，證明政治就是現實而已」。

    范世平提到，國民黨黨校、革命實踐研究院長羅智強也都力挺柯文哲，這代表國民黨已經精神分裂了，至於柯文哲否能蠶食國民黨，范世平認為並不容易，「2024年他（柯文哲）一定出來選，國民黨也會派人，如此對誰有利，很清楚了」。

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