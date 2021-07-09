KMT捐醫療物資 江啟臣籲專案授權地方政府採購疫苗

國民黨主席江啟臣今天上午由新竹縣黨部主委陳見賢、立委林為洲、林思銘、議長張鎮榮機要秘書林福君等陪同，分別至竹北新仁醫院、大安醫院致贈醫療物資。 （記者廖雪茹攝）

2021/07/09 12:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨主席江啟臣今天上午前往新竹縣捐贈醫療物資時，呼籲蔡總統比照永齡基金會、台積電及慈濟基金會的模式，以專案方式授權地方政府採購疫苗，中央與地方如果能齊心爭取疫苗，加速擴大施打，提高我國疫苗施打率，早日達到集體免疫目標。

江啟臣在新竹縣黨部主委陳見賢、立委林為洲、林思銘、議長張鎮榮機要秘書林福君、縣議員林增堂、杜文中、陳凱榮等人陪同，分別至竹北新仁醫院、大安醫院致贈醫療物資，各捐贈隔離衣2箱共200件、防護口罩2箱共4000個、醫療用口罩2000個。

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江啟臣表示，國民黨在防疫期間力挺醫護人員，當他們的後援與後盾，將各界捐贈的醫療資源，包括口罩、最新的隔離衣等，每天用得到、須頻繁更換、最實用的醫療物資，儘快送到第一線醫護及防疫人員手中，讓他們沒有後顧之憂。

江啟臣說，希望三級警戒能趕快度過，人民可以恢復正常生活，也能降低醫護能量的消耗，但最重要仍需要疫苗這個解方，如果無法有足夠、安全的疫苗、讓人民有施打信心時；尤其現在 Delta 變種病毒又進到台灣，令人擔心如果無法防堵這個破口，進入了社區，將會增加防疫人員的負擔。

江啟臣也呼籲蔡總統比照永齡基金會、台積電及慈濟基金會的模式，以專案方式授權地方政府採購疫苗，中央與地方如果能齊心爭取疫苗，加速擴大施打，提高我國疫苗施打率，早日達到集體免疫目標。

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國民黨主席江啟臣今天上午由新竹縣黨部主委陳見賢、立委林為洲、林思銘、議長張鎮榮機要秘書林福君等陪同，分別至竹北新仁醫院、大安醫院致贈醫療物資。 （記者廖雪茹攝）

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