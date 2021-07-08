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    「柯市長真的被設局了！」 美女立委驚：是你的幕僚搞你啊！

    台北市長柯文哲自稱環南市場記者會是被設局騙去，不過北市府媒體LINE群組通知卻顯示北市府早就知情。（本報合成）

    台北市長柯文哲自稱環南市場記者會是被設局騙去，不過北市府媒體LINE群組通知卻顯示北市府早就知情。（本報合成）

    2021/07/08 21:42

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲自稱7月2日環南市場記者會是遭中央「設局」，但實際上北市府發言人陳智菡11時於媒體LINE群組發布採訪通知，並寫台北市長柯文哲、副市長黃珊珊皆會出席記者會，「被設局騙去」遭到打臉。對此，記者出身的民進黨立委林楚茵表示，依照她擔任政治記者多年的經驗，看來是柯文哲養虎為患罵錯人，「是你的幕僚搞你啊！」

    林楚茵在臉書表示，柯文哲自稱「被設局」到環南市場開記者會，而從她拿到的「柯文哲市長採訪通知」群組照片看來，「柯市長真的被設局了！」林楚茵諷刺地說，設計柯文哲的是北市府發言人陳智菡（line名稱為Vicky），「她竟然欺上瞞下、膽大包天發出柯市長在媒體公開表示『不知道』的採訪通知」。

    「柯市長啊柯市長，看來你是養虎為患罵錯人了，可不是中央耍你，是你的幕僚搞你啊！」林楚茵說明，依照她過去擔任政治記者多年的經驗，遇到這樣的幕僚，通常只有兩種可能，第一是當首長的自己太笨用錯人，「但柯文哲說他智商157，我認為他應該不笨！」

    林楚茵指出，所以就是第二種可能，柯文哲領導無能，被底下人衝康！「這麼無能的市長難怪疫情無法控管只能上節目潑糞罵人，但卻罵到自己人！」

    柯文哲昨接受媒體人趙少康專訪時，自爆7月2日環南市場記者會是遭中央「設局」，中央流行疫情指揮中心今（8日）列時間表反駁，指揮官陳時中也表示，在會前就有和柯文哲通過電話，「大家都有共識要解決問題，所以成立聯合指揮中心，中央與地方共同承擔，態度一直沒有變」。

    對此，柯文哲今下午再嗆「越解釋更讓人看破手腳」，當天要成立聯合前進指揮所，理應有工作會議、講清楚成員及分工，但中央要出來開記者會卻不開工作會議、其他都不做就跑掉，「難道這就是所謂的有政府只作秀」？

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    記者出身的民進黨立委林楚茵（見圖）表示，依照她擔任政治記者多年的經驗，看來是柯文哲養虎為患罵錯人，「是你的幕僚搞你啊！」（資料照）

    記者出身的民進黨立委林楚茵（見圖）表示，依照她擔任政治記者多年的經驗，看來是柯文哲養虎為患罵錯人，「是你的幕僚搞你啊！」（資料照）

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