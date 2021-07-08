李秉穎指北市沒完全匡列全台不宜解封 黃珊珊嗆：有意見去查

黃珊珊說，台北市所有案例，只要PCR確診上傳，只要範圍內的接觸者，就會全部匡列，「李醫師如果有這個意見的話，應該去查一下，我們有沒有沒匡列的人。」（台北市政府提供）

2021/07/08 18:51

〔記者楊心慧／台北報導〕指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎昨天，近期北市的染疫案，接觸者必須全匡列，若還有很多沒匡列，12日就不適合解封。副市長黃珊珊說，台北市所有案例，只要PCR確診上傳，只要範圍內的接觸者，就會全部匡列，「李醫師如果有這個意見的話，應該去查一下，我們有沒有沒匡列的人。」

虎林街、忠勤里疫情爆發，市府遲好幾天才說明，包含前天有1傳12的家戶感染、昨天公布高鐵足跡都未說明相關細節，被問到不能詳加說明的理由為何？黃珊珊卻未針對問題回答，反指大家把疫調和足跡搞混，疫調是要調查得病的狀況和活動場域，足跡的公布是要按照中央的規定，公共場所才能夠公布足跡。

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黃珊珊說，公布的叫足跡而不是疫調，全國都要看相關疫調在法傳系統，還是有涉及個人隱私，中央在公布足跡有十分嚴格的規範，所以我們公布的是要提醒一般民眾，而不是公布一般隱私。

至於李秉穎指北市接觸者若沒完全匡列，全國12日就不適合解封，黃珊珊回應，台北市所有案例，只要PCR確診上傳，法傳系統會通報北市府，只要範圍內的接觸者，就會全部匡列，台北區管中心會進行監控，李醫師如果有這個意見的話，應該去查一下，我們有沒有沒匡列的人。

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