柯文哲稱中央設局 市府媒體LINE群組曝「通知市長出席記者會」

台北市長柯文哲自稱環南市場記者會是被設局騙去，不過北市府媒體LINE群組通知卻顯示北市府早就知情。（本報合成）

2021/07/08 12:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市環南市場本月2日爆發41人確診的群聚感染，中央流行疫情指揮中心與北市府到現場開記者會，並引發環南市場會長林勝東嗆立委林昶佐風波，但台北市長柯文哲昨晚稱自己以為是開會沒想到是被設局騙去；不過北市府當時11時便在媒體LINE群組通知行程時寫道：「為因應台北市環南市場疫情，由陳時中指揮官召開記者會，提供直播及供訊」，並表示台北市長柯文哲、副市長黃珊珊皆會出席記者會；顯見北市府早就知道有記者會。

當天上午11時1分，由市府發言人陳智菡通知將在環南市場開記者會，由陳時中指揮官召開，並表示陳時中上午致電副市長黃珊珊，表達想赴現場了解的意願，由於市場管理涉及中央、地方多單位協調作業，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊皆會出席記者會，現場供訊處理。

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對此，陳智菡今回應，當天陳時中指揮官在9時45分致電給黃珊珊，有講到環南市場要大家一起處理，由於當時柯市長也在旁邊，於是柯文哲與陳時中直接對話，內容提到共同成立聯合指揮所，11時30分一起開會討論，柯文哲詢問指揮官，核心成員有誰？北市會負責找場地，陳時中指揮官表示，今天的重點就是展現雙方的態度，中央、地方願意一起合作。

陳智菡指出，9時55分北市府先找了萬華區公所12樓會議室，10時10分左右王必勝傳來訊息，說直接在環南市場現場，簡單即可，站著講也OK，台北市的理解一直認為會先有會前會，再共同出來表示態度。

陳智菡表示，10時39分市場處回報，經濟部中辦有通知市場處，衛福部、經濟部、農委會11時30分要前往環南市場「巡視」，並預定巡視後要在「環南市場現場」召開記者會。

陳智菡強調，多個單位接到的訊息都是會先有會議，不過也很納悶環南已經在清消，不能進去要怎麼討論巡視？到了現場，看到媒體都大陣仗，穿著防護衣，麥克風也已經架好。陳時中部長到了之後，雙方並無再對話或討論，直接拿出手板開記者會。

針對北市府在媒體LINE群組通知行程即告知為記者會一事，陳智菡解釋，當初在媒體框是轉發中央記者會訊息，是擔心市長要去環南，雙方有會議及記者會，市府卻沒通知跑線記者，故先轉發。但重點是北市府的理解一直是有會前會，大家先講好要怎麼講再開始，雙方的理解有高度落差。

柯文哲昨晚指出，當時中央通知說一定要在環南市場開會，「我想說奇怪不是封住了，但他們強調一定要在那」，自己一到場嚇到，麥克風什麼都準備好了，衛福部長陳時中就拿出看板，「我才想說天阿！原來設局設好了，請君入甕，把我騙到那邊去」。

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截自媒體框訊息，北市府發記者會通知。（記者楊心慧翻攝）

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