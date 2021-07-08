綠委呼籲紓困要更全面 資格和限制應擴大放寬

民進黨立委陳亭妃、莊競程、陳秀寶、陳歐珀、陳瑩和蔡適應今天舉行「救急要到位，紓困更全面」線上記者會。（記者簡惠茹翻攝）

2021/07/08 11:41

〔記者簡惠茹／台北報導〕多名民進黨立委今天共同舉行線上記者會，呼籲救急要到位、紓困更全面，民進黨立委陳亭妃表示，雖然紓困4.0已經有增加對象，但還是有不足之處，行政機關針對紓困資格和限制都應擴大放寬。

民進黨立委陳亭妃、莊競程、陳秀寶、陳歐珀、陳瑩和蔡適應今天舉行「救急要到位，紓困更全面」線上記者會，陳亭妃表示，雖然紓困4.0已經有增加對象，但是還是不夠，針對資格和限制都應擴大放寬，執行細節也還有很多問題要解決，希望行政團隊針對防疫紓困措施隨時滾動檢討。

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莊競程說，他的訴求是「二不三要」，不要訂定奇怪的門檻，今年受到疫情影響比去年大，主管機關沿用去年的辦法和金額真的拿達到紓困嗎？例如衛福部對於長照機構補助，收入減少50%才能符合申請資格，難道把長照機構當作賺錢營利事業？勞工紓困限制所得門檻又限制名額，需要貸款的人就是最急的人，而且貸款未來要還款，為什麼弄得跟補助門檻一樣複雜。

莊競程表示，第二是不要漏接受到疫情影響的人，他的服務處就有收到紓困孤兒案例，例如水產零售、孩童防疫照顧補貼被漏接的民眾要趕快補上；第三，要審視、要快速、要及時，紓困申請對民眾還是有點複雜，建議要成立平台讓民眾一次看清楚，重點是要自動擇優補助。

蔡適應指出，勞工紓困貸款部分，今年還是有發生大規模在銀行門口排隊群聚，也有民眾擔心無法申請，去年的亂象今年還是發生，因為政府低估需要申請紓困貸款的人民，建議行政院繼續檢討，紓困貸款的名額、申請時間，資格限制甚至金額酌予開放，因為紓困貸款是要還款的，而不是補助金，所以紓困貸款可以給予更寬鬆的協助。

陳秀寶表示，國內疫情升溫以來，行政院推出紓困精進方案，但是還是有民眾無法及時獲得紓困，衛福部的急難紓困方案以家戶為補助單位，效果還是差強人意，建議需要提出家戶為單位以外的補助方案，只能申請其中一個方案的話協助有限。

陳瑩指出，很多產業受雇的勞工，雖然政府有補助營收影響超過50%的企業，但是紓困經費到了企業手上後，無法實質讓員工領取，經濟部以員工人數做計算來補助，就以為員工可以被照顧到，但是很多陳情都是受薪階級配合防疫政策分流上班，最後變成分流休假，甚至減班減薪、強迫休假，請勞動部一一清查有多少企業員工被減班減薪，有多少人實質領到補助，有多少人沒有領到？

陳歐珀指出，三級警戒讓百工百業受到衝擊，政府現在最需要的是慎防倒閉潮來臨，嚴加檢視紓困是否落實，一次性補貼對企業來說還是不足，行政院應加強紓困措施，適度提高企業貸款額度、營運薪資補貼，以及貸款年限延長只還利息不還本金。

陳亭妃指出，這次衝擊也很大的就是幼兒園和補習班，這波紓困感覺被關懷程度不夠多，所以他們持續提出陳情，另外解封後面臨台灣整個觀光產業如何復甦，進行到振興的階段，一方面要穩定疫情，另一部分就是振興工作，都要加以整備。

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