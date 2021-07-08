印度內閣新面孔引關注 友台議員任外交國務部長

印度新任外交部與文化部國務部長萊希（Meenakshi Lekhi）相當友台。圖為萊希2018年出席我駐印度代表處國慶酒會致詞畫面。（取自印度代表處網站）

2021/07/08 11:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕印度總理莫迪（Narendra Modi）進行內閣改組，其中引人注目的新面孔之一，是下議院議員兼任執政黨印度人民黨（BJP）發言人萊希（Meenakshi Lekhi），獲任命為印度外交與文化國務部長（相當於我國政務次長）。萊希是台印國會議員連線成員，去年520當天透過視訊向蔡總統與副總統賴清德致賀，被視為是印度政府的信號，並引起中國不滿。

莫迪7日進行2014年上台以來規模最大的一次內閣改組，希望重振形象。辭職的內閣成員包括領導抗疫的衛生部長瓦德漢（Harsh Vardhan），以及教育部長、化學品及肥料部長、法務部長、資訊與廣播部長等人。外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）和國防部長辛格（Rajnath Singh）等人留任原職。共多達43名內閣部長和次長級閣員已於週三晚間宣誓就職。

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其中外交國防系統首長未變動，不過在內閣新面孔中，原為人民黨發言人的萊希擔任外交部國務部長引起印媒關注。萊希是印度最高法院律師，加入人民黨後積極任事，聲名鵲起，2013年起擔任人民黨發言人，在2014年選舉中以人民黨候選人身份贏得了備受矚目的新德里議會選區，並於2019年當選連任。

對台灣來說，萊希是印度政壇中公開的友台議員，是印度台印國會議員連線成員，曾出席我國國慶酒會，肯定台灣與印度同享民主、和平與自由等價值。此外，萊希去年5月曾和人民黨另名議員卡斯旺（Rahul Kaswan）一同「線上觀禮」我國總統蔡英文就職，並代表印度人民透過影片致賀。兩人表達，提到總理莫迪的東進政策，並期盼印度與台灣的全方位關係繼續成長茁壯。

當時執政黨議員們在台灣總統就職儀式亮相，引起印度媒體關注，因為莫迪在蔡總統2016年就職時未派代表出席觀禮，印媒認為這是向中國發出信號，暗示中國印度不必然會堅持「一中」。而此事也直接引起中國不滿，中國駐印度大使館參事劉冰致函2位國會議員，指責他們道賀是「完全錯誤」且必須「改正」的行為。

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