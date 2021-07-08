全台風景區、公園、會展場館可望解封 餐飲業內用仍在評估

行政院正由各部會積極徵詢地方政府意見，規畫712以後的微解封鬆綁措施，目前認為全台風景區、各地公園、會展場館等，是比較無疑慮可優先開放的戶外與室內場所。圖為已經開放的台東森林公園。（資料照）

2021/07/08 09:27

〔記者李欣芳／台北報導〕全國三級警戒到7月12日為止，由於本土疫情趨緩，行政院正由各部會積極徵詢地方政府意見，規畫712以後的微解封鬆綁措施，目前認為全台風景區、各地公園、會展場館等，是比較無疑慮可優先開放的戶外與室內場所，至於餐飲業是否開放內用，正在評估中，若開放內用， 要做好隔版、採梅花座，部分縣市長則反對餐廳開放內用。

全台各地三溫暖、KTV、夜店、舞廳等八大行業，基於恐有近距離接觸的染疫風險，傾向不開放，而因目前規劃開放的室內場所是以全程可戴口罩可做好防疫的靜態活動為主，因此屬於動態活動場所的健身中心，也傾向不開放。

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至於同屬於室內靜態活動，圖書館的開放部分，目前對於圖書館開放的討論，仍有疑慮，主要是一旦開放圖書館，其閱覽室陳設的雜誌，因會有多人曾經用手接觸過，恐不易進行防疫管理。

行政院知情官員透露，目前包括各部會以及縣市政府的多數意見，對解除三級警戒、疫情的管制降級仍有疑慮，認為712以後還是應避免縣市的跨區流動，相關的鬆綁措施，要以確保安全為前提。

政院官員指出，基於上述的考量，目前正進行部分管制的鬆綁評估，在三級警戒期間，全台各地風景區都關閉，目前傾向在712之後開放全台風景區，至於各縣市的公園，中央雖未規定強制關閉，但不少縣市拉起公園的封鎖線，各地公園也傾向開放民眾用。

中小學校園部分，據悉，不少民眾要求開放校園操場供運動使用，但因時值暑假期間，學校人力較少，如何做好防疫管理，也是個問題，政院目前就此審慎評估。

三級警戒期間，餐飲業僅限外帶，不能內用，目前對是否開放餐飲業內用，尚未做成政策決定 ，正評估餐廳若開放內用，要做好隔版、距離、清消等，中式餐廳則要採梅花座。

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