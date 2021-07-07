林鄭月娥民望低 陸委會：中共操縱明年香港特首選舉「值予關注」

陸委會公布「香港移交24週年情勢研析報告」指出，香港特首林鄭月娥民望長期低迷，今年民調更有7成受訪者不支持其出任特首，中共介入操縱明年香港特首選舉之情形，值予關注。（資料照）

2021/07/07 17:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會公布「香港移交24週年情勢研析報告」指出，香港特首林鄭月娥民望長期低迷，今年民調更有7成受訪者不支持其出任特首，中共介入操縱明年香港特首選舉之情形，值予關注。

陸委會報告回顧香港民主崩毀歷程，去年7月「港版國安法」甫通過未幾，港府即以反對該法為由，大舉取消12名民主派人士的立法會議員參選資格，劃設參政紅線；並託詞疫情推遲立法會選舉。

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2020年11月11日，中共「全國人大」常委會通過「香港立法會議員資格問題決定」，明定香港立法會議員倘有宣揚或支持「港獨」主張、尋求外國或境外勢力干預香港事務、不擁護基本法等行為，一經認定即喪失資格。

陸委會指出，港府迅即據此取消公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌等4名泛民議員資格；其餘15名泛民議員為表抗議，集體總辭，非建制派僅餘鄭松泰、陳沛然2人，輿論擔憂香港立法會中的制衡力量亦同時消失。

今年2月22日，港澳辦主任夏寶龍公開講話，重新演繹、收緊詮釋「愛國者治港」，為中共整頓香港立法、行政、司法系統的起手式。2月23日，港府隨即公布「2021年公職條例草案」，明定區議員需宣誓，違者將喪失議席且5年內不得參選。

3月間，中共「全國人大」通過「關於完善香港選舉制度的決定」，隨之修訂香港基本法附件一、附件二，新設「資格審查委員會」、由國安機構主導對候選人之政治審核；增加選舉委員會、立法會席次，惟卻縮減對泛民較有利的選委會組別及地區直選議席，大幅強化親中陣營的制度優勢。

陸委會分析，此次中共修改香港選制，非但侵害香港基本法所確保的港人參政權利，更牴觸循序漸進推進普選原則，顯為民主倒退。中共及港府除了從制度上扼殺香港民主，更以「港版國安法」利爪狙擊泛民主派人士。

香港警方統計，「港版國安法」實施第一年，已有117人遭拘捕，其中55人為參與泛民主派立法會初選者。迫於惡法威脅，香港眾志、香港民族陣線、學生動源、香港獨立聯盟、維多利亞社區協會、香港大學專界國際事務代表團、民間外交網絡、本土民主前線、灣仔起步、新公務員工會、民主動力、民間集會團隊、杏林覺醒等團體已自行宣布解散。

曾經推動多次大規模「反送中」遊行的泛民主派聯合平台「民間人權陣線」，以及長年關注「六四」事件的香港支聯會，雖然勉力支撐，惟恐難逃遭取締或被迫解散的命運。

陸委會強調，中共對香港的政治體制權力結構及行政系統，也從論述及法制上展開一系列的整頓。去年9月，林鄭月娥表示香港無三權分立，中共港澳辦、香港中聯辦續稱，香港政治體制核心概念為「三權分置、行政主導、司法獨立、特首代表特區向中央負責」，遭質疑意圖削弱司法權及具民意基礎的立法權。

此外，港府於今年1月要求所有現職公務員宣誓效忠，截至4月1日計129人拒簽，其中16人屬紀律部隊；媒體並指，社會福利署、衛生署、房屋署、消防處等多個部門，已因宣誓風波爆發離職潮。

而林鄭月娥5月10日進一步提出擬推陸港公務員互調，輿論擔憂恐成中共制度移植及就近監控行政系統。

今年6月25日，港府宣布保安局長李家超升任政務司長，警務處處長鄧炳強接任保安局長，另該處副處長蕭澤頤扶正，原政務司長張建宗免職。

香港學者分析指出，林鄭愛將公務員事務局長聶德權原為政務司長熱門人選，此次未能高升，或反映林鄭連任前景堪慮。

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